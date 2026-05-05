Esporte

NFL no Rio de Janeiro: liga divulga datas de início da venda de ingressos; veja

Jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens acontecerá no Maracanã no dia 27 de setembro

Dallas Cowboys: Duelo será valido pela semana três da Liga ((Foto: Ishika Samant/Getty Images))

Dallas Cowboys: Duelo será valido pela semana três da Liga ((Foto: Ishika Samant/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09h58.

A NFL divulgou na segunda-feira, 4, as datas de pré-venda e venda geral de ingressos para o jogo que acontecerá no Rio de Janeiro, no Maracanã. A partida está marcada para o dia 27 de setembro e será entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, válida pela semana 3 da competição.

De acordo com a Liga de Futebol Americano, as vendas acontecerão em três etapas. A primeira pré-venda será exclusiva para quem tem cartões American Express e acontecerá entre os dias 27 e 31 de maio, a partir das 10h.

Já a segunda pré-venda será para clientes XP, com início no dia 1º de junho e encerramento no dia 5.

Por fim, a venda para o público geral começará no dia 9 de junho, com os ingressos sendo comercializados a partir das 10h, assim como nas fases anteriores.

Ainda de acordo com a Liga, as pré-vendas terão lotes limitados. Já a plataforma de venda e valores ainda serão divulgados.

NFL amplia presença no Brasil

A NFL tem ampliado sua presença no Brasil nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento da audiência e pelo engajamento nas plataformas digitais. O país passou a ser tratado como um mercado estratégico dentro do plano de internacionalização da liga.

Além das transmissões regulares, a NFL investe em ativações locais e já incluiu o Brasil no calendário de jogos internacionais. O movimento acompanha o aumento do interesse do público brasileiro pelo futebol americano, especialmente entre os mais jovens.

Até agora, a NFL realizou dois jogos oficiais de temporada regular no Brasil, ambos em São Paulo:

  • 2024: Philadelphia Eagles 34 x 29 Green Bay Packers — primeiro jogo da história da liga no país, na Neo Química Arena
  • 2025: Los Angeles Chargers 27 x 21 Kansas City Chiefs — segunda partida realizada no Brasil, também em São Paulo

Além desses, a liga já confirmou a continuidade da presença no país, com novos jogos previstos a partir de 2026, incluindo a partida no Rio de Janeiro.

Acompanhe tudo sobre:NFLFutebol americano

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