Neymar, Vini Jr e Endrick: relembre craques que já jogaram a Copinha

Nesta quinta-feira, 25, acontece a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Corinthians e Cruzeiro. Diversos craques já desfilaram na competição, considerada a maior do futebol de base no Brasil.

Nomes como Neymar, Paquetá e Vini Jr, que estiveram com o Brasil na Copa do Mundo 2022, estão entre as grandes revelações recentes da Copinha. Endrick, de apenas 17 anos, disputou em 2022 e hoje é uma das maiores promessas do Brasil.

Já no passado, craques como Raí, Dida, Rogério Ceni, Djalminha, Dener, entre outros, também desfilaram seu futebol.

Nesta segunda-feira, o Corinthians venceu o Novorizontino com três gols do centroavante Arthur Sousa. O jovem é candidato a craque esse ano e muitos apontam como grande futuro no futebol brasileiro.

Relembre alguns craques que já disputaram a copinha

Neymar (2008) - Santos

Craque da seleção e do PSG, Neymar disputou a copinha em 2008 pelo Santos, seu clube de formação. Ele, com apenas 15 anos, entrou no lugar de Paulo Henrique Ganso e deu uma assistência para gol em partida daquela edição. O campeonato foi vencido pelo Figueirense.

Endrick (2022) - Palmeiras

Craque da seleção e recentemente contratado pelo Real Madrid, Endrick é uma das jóias atuais do futebol brasileiro. O craque disputou a competição em 2022, sendo campeão e melhor jogador na ocasião.

Lucas Moura (2010) - São Paulo

Lucas Moura foi uma das estrelas do título do São Paulo na Copinha de 2010. Vários jogadores dessa geração se destacaram, como o volante Casemiro e o zagueiro Bruno Uvini. Lucas foi vendo por € 68 milhões para o PSG e rendeu frutos aos cofres tricolores.

Vini Jr. (2017) - Flamengo

Recentemente eleito o oitavo melhor jogador do mundo, Vini Jr. brilhou pelo Flamengo e teve boas atuações no time principal. Em 2019 foi contratado pelo Real Madrid e hoje é um dos principais nomes da equipe e também da seleção brasleira.

Paquetá (2016) - Flamengo

Atualmente atuando pelo West Ham, Lucas Paquetá brilhou na copinha de 2016 e foi um dos destaques da base do Flamengo. Em 2018, após o término do Brasileirão, e de ter sido utilizado no time principal, foi vendido ao Milan, acumulando boas exibições.

Raí (1983) - Botafogo-SP

Um dos maiores ídolos do São Paulo e campeão do mundo com seleção brasileira em 1994, Raí foi um dos grandes nomes que já jogaram a competição. Em 1983, o meia levou o Botafogo de Ribeirão Preto até a final, onde perdeu para o Atlético Mineiro.

Djalminha (1990) - Flamengo

Um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileira, Djalminha, disputou a Copinha em 1990 com o Flamengo. O craque é ídolo do Palmeiras e teve passagem pelo La Coruña em 2001, levando o campeonato espanhol inédito pro clube.

Rogério Ceni (1993) - São Paulo

Maior ídolo do São Paulo, Rogério Ceni disputou a Copinha de 1993, conquistando o título contra o Corinthians em uma final histórica. Rogério só jogou pelo clube durante a carreira, onde conquistou duas Libertadores, dois mundiais, três brasileirões.

Dida (1993) - Vitória

Dida disputou a Copinha com o Vitória em 1993, já revelando que seria um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. O craque foi ídolo do Corinthians e Milan da Itália, além de ser campeão do mundo com a seleção em 2002.

Dener (1991) - Portuguesa

Dener foi um dos grandes craques da Portuguesa em 2001. Com seu estilo jogo ágil, o jogador teve passagens pelo Grêmio, Vasco da Gama e seleção brasileira. Em 1993, com apenas 23 anos, ele morreu em um acidente de carro, interrompendo um futuro promissor no futebol.