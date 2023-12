Aos 17 anos, Endrick se torna fenômeno comercial e de engajamento nas redes sociais

Endrick está na boca do povo, dentro e fora dos campos. Depois de encerrar a temporada como o nome que conduziu o Palmeiras ao título do Brasileirão, com gols decisivos e assistências, o jogador também vai se tornando um fenômeno comercial.

Com apenas 17 anos, ele deve encerrar o ano com quatro patrocinadores fixos - três deles já são oficiais: OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, o Rei do Pitaco, marca do maior fantasy game da América Latina, e mais recentemente a Neosaldina, medicamento referência no alívio rápido de dores de cabeça, naquele que considerado o maior contrato já assinado pela marca.

O quarto parceiro oficial será anunciado até janeiro de 2024 e deve ser a marca de material esportivo New Balance. Os detalhes ainda estão sendo guardados a sete-chaves, mas também vai se tratar de um contrato estratosférico dentro dos padrões do mundo do futebol.

"O Endrick é um brasileiro que inspira muitas pessoas e essa conexão com a população vai ficar mais forte a cada ano. A marca Neosaldina também é referência de eficácia no alívio das dores de cabeça e faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Nosso objetivo com essa parceria é trazer a leveza e potência do Endrick para a marca, atingindo crescimentos acima do mercado para fortalecer nossa liderança na categoria", revela Carla Dias, Diretora de Marketing e Comunicação da Cafehyna, equipe responsável por todas as campanhas e ativações de Neosaldina, com exclusividade à Exame.

O craque de 17 anos será prioridade da Neosaldina em suas ações de branding, marketing e publicidade. Com o mote “Chama a Neosa, Chama Na Alegria”, Endrick estará presente em diversos canais digitais da marca, em mídias offline e também participará de ações patrocinadas por Neosa, como festivais e programas de TV.

"A preocupação é ter uma construção de imagem sólida e que tenha como princípios os verdadeiros valores do Endrick e da família, e neste primeiro ano completo como profissional, os objetivos dentro e fora de campo foram alcançados dentro do projeto que planejamos lá atrás. Dentro deste contexto, um exemplo atual de sucesso é o Vini Jr, hoje uma referência em todos os aspectos. Já foi campeão e protagonista da Champions, e é uma referência de superação e sucesso no esporte para a maioria dos brasileiros. Além disso, não se omite de questões sociais importantes, seja pelo seu posicionamento, seja pelas contribuições para sua comunidade. Tudo isso faz com o número de marcas interessadas por sua imagem não pare de crescer", afirma Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, empresa que faz a gestão da carreira de Vini Jr. e Endrick, e também de Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli.

Meta é dobrar número de patrocinadores

A ideia da equipe que comanda a gestão de contratos e patrocínios do atacante do Palmeiras e seleção brasileira é dobrar o número de patrocinadores, chegando ao número de oito. Quem explica é Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports & Marketing, que desde 2022 se tornou agência exclusiva para a gestão de contratos publicitários e comerciais do jogador.

"O planejamento estratégico é inspirado em profissionais do porte de Roger Federer, Rafael Nadal e Cristiano Ronaldo. O objetivo é ter oito patrocinadores, consistentes e com contratos de longa duração. Não adianta ter 20 marcas, pois o público não consegue associar a marca ao atleta. O nosso foco não é financeiro, mas sim de construção de imagem", explica Wolff.

Segundo ele, uma das diretrizes definidas é definir as melhores estratégias do comportamento do jogador como um produto, fazendo com que ele se torne também uma referência comercial.

"Nosso objetivo é a troca de atributos, ou seja, parcerias que valorizem a imagem do Endrick. Por isso buscamos empresas que possuam potencial de relação orgânica com ele", aponta.

Sucesso é refletido nas redes sociais

O fato de ter sido um dos craques do time na temporada - foi decisivo no título da Supercopa contra o Flamengo, fez gols nas duas finais do título do Campeonato Paulista, e balançou às redes nos jogos que deram o bicampeonato Brasileiro - e também fechar o ano explodindo com patrocínios, fizeram com que Endrick bombasse nas redes sociais.

Para se ter uma ideia, ele ultrapassou nos últimos dias a barreira dos 8 milhões de seguidores somando Instagram, Tik Tok e Twitter. No Instagram, ele chegou a 5,7 mi, e no Tik Tok, 2,2 mi, além de 270 mil no Twitter.

O post de Endrick anunciando a parceria com a Neosaldina, publicado na última sexta-feira (8), ultrapassou as 200 mil curtidas.

Para o fundador da Agência Amithiva, Thiago Abreu, desde os primórdios, quando os atletas começaram a ser patrocinados, como o caso do filme "Air", do Michael Jordan, as marcas enxergam potencial em divulgar e criar relações com o público dos atletas.

“Existe um potencial muito forte das marcas em utilizar os patrocínios para gerar uma construção de relacionamento com a base de público que esses atletas têm. Hoje, os atletas são influenciadores importantes e os atletas enxergam como uma oportunidade porque, ao analisarmos de uma forma geral, os esportistas podem ganhar mais com patrocínios do que em contratos com os clubes”, afirmou.