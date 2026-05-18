Neymar é convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

Fim do mistério. Neymar está na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O atacante foi confirmado entre os 26 convocados da Seleção Brasileira, encerrando um dos principais debates que cercavam a montagem do elenco para o Mundial.

Maior artilheiro da história da seleção, o camisa 10 retorna ao grupo em meio a discussões sobre momento físico, sequência recente e papel dentro de um novo ciclo da equipe nacional.

Peso técnico e histórico na Seleção

A convocação de Neymar recoloca no centro do projeto um dos jogadores mais importantes da história recente da Seleção Brasileira.

Presente em diferentes gerações da equipe, o atacante disputou três Copas do Mundo até o momento e assumiu protagonismo técnico em ciclos distintos, além de construir trajetória marcada por gols, assistências e participação decisiva em jogos importantes.

Ao longo dos últimos anos, Neymar consolidou números expressivos com a Amarelinha, tornando-se o maior goleador da história da seleção, com 79 gols.

Retorno acontece após debates sobre momento físico

A presença de Neymar na convocação ocorre depois de um período de questionamentos envolvendo condição física, sequência em campo, rendimento recente e polêmicas.Lesões, períodos de recuperação e mudanças na carreira ajudaram a transformar o atacante em um dos nomes mais debatidos antes da divulgação da lista oficial.

Agora, com os 26 nomes definidos, a Seleção se apresenta na Granja Comary no dia 27 de maio para iniciar os treinamentos. A estreia do Brasil no Mundial acontece no dia 13 de junho, contra Marrocos.