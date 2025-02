Multimarcas Consórcios e Atlético renovam patrocínio

A Multimarcas Consórcios, administradora de consórcios no Brasil, anuncia a renovação de patrocínio com o Clube Atlético Mineiro, por mais dois anos.

A parceria entre a empresa e o Galo seguirá até 2026, fortalecendo a relação de sucesso que chega à sexta temporada seguida. A exposição da marca no manto alvinegro segue na omoplata da camisa do time profissional masculino e das categorias de base.

Desde 2020, a administradora estampa sua marca na camisa do Atlético. Ao longo dessa trajetória, o Galo se consagrou campeão mineiro em todos os cinco anos da parceria, além de vencer títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Essas vitórias e conquistas refletem o sucesso e a solidez de uma parceria que se torna cada vez mais robusta.

“Mais uma vez, contamos com o importante apoio de uma empresa com raízes mineiras, comandada brilhantemente por um conselheiro Atleticano, e que sempre esteve ao lado do Clube”, diz Sérgio Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. “É fundamental para o Galo ter parceiros tão importantes e que valorizam tanto a nossa história, nossas cores, e que acreditam em nosso projeto”, completa.

O mesmo sentimento é compartilhado por Fabiano Lopes Ferreira, presidente da Multimarcas Consórcios: “A história da Multimarcas e do Atlético está repleta de conquistas inesquecíveis. Estar ao lado do Galo e da Massa durante todos esses anos é uma honra. Com a renovação, esperamos colher ainda mais sucesso e grandes vitórias que ficarão marcadas para sempre no coração dos torcedores”, afirma.

Com a renovação do contrato, a Multimarcas reforça o seu compromisso com a Massa Atleticana e com o Galo, investindo em um relacionamento duradouro que, sem dúvida, trará ainda mais conquistas.

“Renovar nossa parceria com o Galo é motivo de grande orgulho. O futebol nos proporcionou uma exposição nacional, permitindo não apenas clientes, mas também parceiros de negócio e representantes comerciais responsáveis pela venda de nossos produtos. Além disso, estamos associando o nosso nome a uma marca extremamente forte, com uma torcida engajada e com um potencial enorme”, reforça Fernando Lamounier, executivo da Multimarcas Consórcios.

Para o superintendente de Negócios da SAF do Galo, João Gomide, um relacionamento que vai para o sexto ano consecutivo tem que ser muito comemorado. “É uma parceria que vai muito além do patrocínio, até pela relação do Fabiano com o Galo. Seguimos juntos, construindo uma trajetória vitoriosa e realizando sonhos”.

Além do sucesso dentro de campo, a Multimarcas Consórcios lançou um programa de crédito exclusivo para os Atleticanos, chamado “Consórcio da Massa”. O projeto contou com canais de comunicação exclusivos e influência de jogadores do time de futebol para explicar como funciona um consórcio, seja para imóveis, serviços ou compra de veículos.