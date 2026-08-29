Mourinho diz que Mbappé deve ganhar Bola de Ouro 2026: 'Fez história'

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, saiu em defesa de Kylian Mbappé para a Bola de Ouro 2026 neste sábado, 29, ao argumentar que o prêmio deve ser entregue "ao melhor jogador do mundo" e não ao vencedor da Copa do Mundo ou da Liga dos Campeões da Europa.

"Os melhores jogadores do mundo são dois, três, ou quatro, e nós sabemos quem são e onde estão: aqui. Sabemos quem, individualmente, fez história neste verão", declarou Mourinho, em referência ao atacante francês, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo no torneio disputado na América do Norte.

O capitão da seleção francesa terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo de 2026, mas não conquistou nenhum título coletivo no período. Ainda assim, aparece entre os favoritos ao prêmio, ao lado do inglês Harry Kane, do espanhol Rodri e dos jogadores do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé e Khvitcha Kvaratskhelia.

Autor de três gols na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad na última quarta-feira, Mbappé estampou neste sábado a capa do jornal esportivo madrilenho AS, sob a manchete "De olho na Bola de Ouro".

"Não se pode dar a um jogador só porque ganhou a Champions", diz Mourinho

Para o treinador português, o prêmio deve reconhecer jogadores que deixam saudade quando encerram a carreira. "Para mim, a Bola de Ouro tem que ser entregue a um desses jogadores que, quando param de jogar, sentimos saudade para sempre. Tenho saudade de Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Messi, Zizou, Lothar Matthäus...", afirmou.

Mourinho também criticou a associação do prêmio a conquistas coletivas. "Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Se quiserem premiar uma conquista da Liga dos Campeões, que consideram a Bola de Ouro de treinador a Luis Enrique, que representa a equipe. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, certamente merece uma Bola de Ouro de treinador. [...] Ser o melhor jogador do mundo é algo completamente diferente, e esse jogador não precisa obrigatoriamente ser do PSG ou da seleção espanhola", argumentou o técnico do Real Madrid.

*Com informações da AFP