Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

CVM diz que testou a integração de exchanges descentralizadas no crowdfunding

Antônio Berwanger falou sobre os estudos realizados a respeito de tokenização e crowdfunding no ambiente da autarquia

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20h08.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCVM
Saiba mais

O superintendente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Antônio Berwanger, disse que a autarquia testou a participação de corretoras de criptoativos descentralizadas no mercado secundário de ativos emitidos via crowdfunding.

“Inserimos a possibilidade do próprio emissor recomprar o título, abrimos possibilidades de trazer um mercado mais amplo, testamos agente de integração e exchange descentralizada fazendo esse papel. São todas questões que testamos operacionalmente e tivemos sucesso no que foi testado”, afirmou durante painel no Token Summit Brasil.

Berwanger falou também sobre a importância da resolução CVM 88, que passou a abarcar as ofertas de ativos tokenizados para investidores do varejo, ser uma norma agnóstica à tecnologia.

“A 88 é uma norma que dispensa muitas coisas e, ao fazer isso, torna-se um laboratório permanente. Dispensa depositária, custodiante e estruturador. A tokenização achou na 88 um lugar adequado”, argumentou.

Norma agnóstica à tecnologia

Para o superintendente, embora o volume das ofertas via CVM 88 tenha disparado desde que a tokenização passou a ser realizada por meio da regra, a autarquia evitou falar de blockchain na proposta de reforma da resolução.

Ele lembra que o texto da reforma inclui outras disposições, como o fim do limite de R$ 40 milhões de faturamento para empresas que podem emitir títulos de dívida na modalidade de crowdfunding.

“É uma resolução essencialmente de oferta pública. Securitizadoras passam a ser permitidas na 88 e queremos trazer segurança ao investidor, normas de conduta e estrutura interna.”

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CVMCorretorasTokenizaçãoCrowdfunding
Próximo

Mais de Future of Money

Computador quântico levaria 26 dias para quebrar o Bitcoin, diz estudo

Memecoin de filho de Biden derrete 98% depois de uma hora de negociação

Bitcoin sobe 1,9% e chega aos US$ 79 mil apesar de queda das bolsas

Visa leva crédito on-chain ao crescente negócio de cartões com stablecoins

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Não peça só respostas à IA: como usá-la para desafiar suas decisões no trabalho

Brasil

Fachin retira de Moraes e assume relatoria do inquérito das Fake News

Future of Money

Computador quântico levaria 26 dias para quebrar o Bitcoin, diz estudo

Mercados

Ibovespa cede à pressão externa e cai para os 185 mil pontos