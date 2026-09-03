CVM diz que testou a integração de exchanges descentralizadas no crowdfunding

O superintendente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Antônio Berwanger, disse que a autarquia testou a participação de corretoras de criptoativos descentralizadas no mercado secundário de ativos emitidos via crowdfunding.

“Inserimos a possibilidade do próprio emissor recomprar o título, abrimos possibilidades de trazer um mercado mais amplo, testamos agente de integração e exchange descentralizada fazendo esse papel. São todas questões que testamos operacionalmente e tivemos sucesso no que foi testado”, afirmou durante painel no Token Summit Brasil.

Berwanger falou também sobre a importância da resolução CVM 88, que passou a abarcar as ofertas de ativos tokenizados para investidores do varejo, ser uma norma agnóstica à tecnologia.

“A 88 é uma norma que dispensa muitas coisas e, ao fazer isso, torna-se um laboratório permanente. Dispensa depositária, custodiante e estruturador. A tokenização achou na 88 um lugar adequado”, argumentou.

Norma agnóstica à tecnologia

Para o superintendente, embora o volume das ofertas via CVM 88 tenha disparado desde que a tokenização passou a ser realizada por meio da regra, a autarquia evitou falar de blockchain na proposta de reforma da resolução.

Ele lembra que o texto da reforma inclui outras disposições, como o fim do limite de R$ 40 milhões de faturamento para empresas que podem emitir títulos de dívida na modalidade de crowdfunding.

“É uma resolução essencialmente de oferta pública. Securitizadoras passam a ser permitidas na 88 e queremos trazer segurança ao investidor, normas de conduta e estrutura interna.”

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