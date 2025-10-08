Esporte

Mirassol x Fluminense: onde assistir, horário e possíveis escalações

Será o primeiro confronto oficial entre Mirassol e Fluminense

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h52.

Invicto desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Municipal de Mirassol.

O time paulista vive uma sequência sem vitórias na Série A e caiu da quarta para a sexta colocação, com 43 pontos. Já o Fluminense, embalado sob o comando de Zubeldía, ocupa o sétimo lugar com 38 pontos e busca se aproximar do G-6.

Desde a troca de treinador, o Tricolor venceu Botafogo e Atlético-MG no Maracanã e empatou fora de casa com o Sport. Considerando também o triunfo sobre o Vitória, ainda sob comando de Renato Gaúcho, são quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão.

Este será o primeiro confronto oficial entre Mirassol e Fluminense, em uma temporada histórica para o clube paulista, que disputa pela primeira vez a elite do futebol nacional.

📺 Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, via pay-per-view.

🧾 Prováveis escalações

Mirassol – Técnico: Rafael Guanaes
Desfalques: Lucas Ramon e José Aldo (suspensos).
Provável escalação: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Fluminense – Técnico: Luis Zubeldía
Desfalques: Ganso e Nonato (lesionados); Serna (convocado e suspenso).
Dúvida: Cano (panturrilha).
Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).

⚖️ Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
