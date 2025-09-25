Luis Zubeldía é anunciado como novo técnico do Fluminense; contrato vai até 2026

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense. A informação foi confirmada pelo clube por meio das redes sociais.

O acordo foi fechado após negociações entre o clube carioca e o treinador argentino, que estava sem emprego desde junho, quando deixou o comando do São Paulo.

Com 44 anos, Zubeldía já trabalhou em clubes como Lanús, Barcelona de Guayaquil, LDU Quito, Alavés, Racing e Cerro Porteño. No São Paulo, comandou a equipe em 85 jogos, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas, destacando-se por ter levado o time às quartas de final da Copa Libertadores do ano passado, perdendo nos pênaltis para o Botafogo, que ficaria com o título da edição.

Saída de Renato Gaúcho do clube

A saída de Renato Gaúcho marcou um momento de oscilações do Tricolor das Laranjeiras, que chegou à semifinal do Copa do Mundo de Clubes (melhor campanha de um time brasileiro na competição), mas que não conseguiu repetir boas atuações em sequência.

Renato também garantiu o Flu nas semifinais da Copa do Brasil, mas caiu para o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana, resultado que fez o treinador pedir demissão.

Ele surpreendeu dirigentes, imprensa e torcida ao anunciar seu pedido de demissão durante a coletiva pós-jogo. Ele declarou que já tinha comunicado a decisão ao presidente Mário Bittencourt antes mesmo da partida e manifestou cansaço, ressaltando que o Fluminense estava bem na temporada, mas que primeiro deveria "descansar a cabeça".