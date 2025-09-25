Esporte

Luis Zubeldía é anunciado como novo técnico do Fluminense; contrato vai até 2026

Luis Zubeldía assume o comando do Fluminense com contrato até 2026, após deixar o São Paulo em junho de 2025

Fluminense : time anuncia novo técnico (Marcelo Endelli/Getty Images)

Fluminense : time anuncia novo técnico (Marcelo Endelli/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16h09.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 16h20.

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense. A informação foi confirmada pelo clube por meio das redes sociais.

O acordo foi fechado após negociações entre o clube carioca e o treinador argentino, que estava sem emprego desde junho, quando deixou o comando do São Paulo.

Com 44 anos, Zubeldía já trabalhou em clubes como Lanús, Barcelona de Guayaquil, LDU Quito, Alavés, Racing e Cerro Porteño. No São Paulo, comandou a equipe em 85 jogos, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas, destacando-se por ter levado o time às quartas de final da Copa Libertadores do ano passado, perdendo nos pênaltis para o Botafogo, que ficaria com o título da edição.

Saída de Renato Gaúcho do clube

A saída de Renato Gaúcho marcou um momento de oscilações do Tricolor das Laranjeiras, que chegou à semifinal do Copa do Mundo de Clubes (melhor campanha de um time brasileiro na competição), mas que não conseguiu repetir boas atuações em sequência.

Renato também garantiu o Flu nas semifinais da Copa do Brasil, mas caiu para o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana, resultado que fez o treinador pedir demissão.

Ele surpreendeu dirigentes, imprensa e torcida ao anunciar seu pedido de demissão durante a coletiva pós-jogo. Ele declarou que já tinha comunicado a decisão ao presidente Mário Bittencourt antes mesmo da partida e manifestou cansaço, ressaltando que o Fluminense estava bem na temporada, mas que primeiro deveria "descansar a cabeça".

Acompanhe tudo sobre:FluminenseFutebolJogadores de futebol

Mais de Esporte

Estudiantes x Flamengo: Onde Assistir, Horário e Escalações do Jogo Pela Libertadores

São Paulo x LDU: Onde Assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Real Oviedo x Barcelona: Onde Assistir, Horário e Escalações do jogo pela La Liga

Jogos de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Inteligência Artificial

ChatGPT ganha resumos personalizados ao amanhecer; ideia mira começar o dia no app

Guia de Investimentos

Alta de juros: vale mais a pena quitar dívidas ou investir?

Mercado Imobiliário

Preço das ações mais que dobraram em um ano, e Moura Dubeux (MNDE3) recebe 'compra' do BTG

Marketing

O mundo é de quem traduz