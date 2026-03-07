México x Brasil: onde assistir, horário e provável escalação

A seleção feminina de futebol enfrenta o México neste sábado, 7 de março de 2026, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, em amistoso internacional da Data Fifa

Como chega o Brasil para o amistoso

A Seleção Brasileira chega para fechar a série de amistosos da Data FIFA usando o jogo como laboratório para teste de formações e táticas, pensando no calendário de 2026. A equipe de Arthur Elias alternou resultados nos últimos jogos:: venceu a Costa Rica por 5 a 2 fora de casa e depois perdeu para a Venezuela por 2 a 1, partida em que o técnico utilizou uma formação com mudanças. Entre os nomes convocados, o ataque reúne opções como Kerolin, Bia Zaneratto, Geyse, Adriana e Luany, além de meio campo com Duda Sampaio e Ana Vitória, o que deve influenciar a escolha de uma escalação mais forte para o último teste da janela.

Como chega o México para o amistoso

O time vem de vitória por 7 a 0 contra Santa Lucia, em duelo pela CONCACAF Feminina.

Onde assistir México x Brasil ao vivo pela data FIFA

A transmissão será feita pela GE TV, SporTV e Globoplay.

Provável escalação do Brasil

Brasil (Técnico: Arthur Elias)

Cláudia; Fê Palermo, Tarciane, Lauren e Yasmim; Ana Vitória, Maiara e Gabi Zanotti; Adriana, Luany e Geyse.