Esporte

México x Brasil: onde assistir, horário e provável escalação

Brasil encerra a Data Fifa fora de casa diante do México, em duelo que serve como teste de elenco e ajustes para a sequência de 2026

Brasil: Comandadas de Arthur Elias fecham a data FIFA contra o México (Brad Smith/Getty Images)

Brasil: Comandadas de Arthur Elias fecham a data FIFA contra o México (Brad Smith/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 7 de março de 2026 às 06h48.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A seleção feminina de futebol enfrenta o México neste sábado, 7 de março de 2026, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, em amistoso internacional da Data Fifa

Como chega o Brasil para o amistoso

A Seleção Brasileira chega para fechar a série de amistosos da Data FIFA usando o jogo como laboratório para teste de formações e táticas, pensando no calendário de 2026. A equipe de Arthur Elias alternou resultados nos últimos jogos:: venceu a Costa Rica por 5 a 2 fora de casa e depois perdeu para a Venezuela por 2 a 1, partida em que o técnico utilizou uma formação com mudanças. Entre os nomes convocados, o ataque reúne opções como Kerolin, Bia Zaneratto, Geyse, Adriana e Luany, além de meio campo com Duda Sampaio e Ana Vitória, o que deve influenciar a escolha de uma escalação mais forte para o último teste da janela.

Como chega o México para o amistoso

O time vem de vitória por 7 a 0 contra Santa Lucia, em duelo pela CONCACAF Feminina.

Onde assistir México x Brasil ao vivo pela data FIFA

A transmissão será feita pela GE TV, SporTV e Globoplay.

Provável escalação do Brasil

Brasil (Técnico: Arthur Elias)
Cláudia; Fê Palermo, Tarciane, Lauren e Yasmim; Ana Vitória, Maiara e Gabi Zanotti; Adriana, Luany e Geyse.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Classificação do GP da Austrália de F1 2026: horário e onde assistir ao vivo

Copa do Mundo 2026: Marrocos troca de técnico antes de estreia contra o Brasil

Messi ganha até US$ 80 milhões por ano no Inter Miami — e 'vale cada centavo', diz dono

Jogos Paralímpicos de Inverno: único atleta do Irã desiste do torneio

Mais na Exame

Ciência

De olho na colonização da Lua, cientistas cultivam grão-de-bico em solo lunar

Casual

Onde assistir 'Hamnet'? Filme recebeu oito indicações ao Oscar

EXAME Agro

Robôs no campo: confira quais tarefas já podem ser realizadas sem humanos

Carreira

O comando que faz o ChatGPT dar respostas mais profundas e menos genéricas