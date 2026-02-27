Esporte

Costa Rica x Brasil: horário e onde assistir ao amistoso da seleção feminina

Partida em Alajuela marca o primeiro jogo da seleção feminina em 2026; confira transmissão, escalações e próximos jogos

Seleção feminina estreia em 2026 com amistoso na Costa Rica (Agência Brasil/Reprodução)

Seleção feminina estreia em 2026 com amistoso na Costa Rica (Agência Brasil/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05h49.

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira, 27, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. O amistoso marca o primeiro compromisso da equipe comandada por Arthur Elias em 2026.

O confronto abre a sequência de três jogos da Data FIFA de fevereiro/março e integra a preparação para a primeira edição feminina da FIFA Series, prevista para abril.

Onde assistir Costa Rica x Brasil ao vivo?

O amistoso terá transmissão em diferentes plataformas:

  • TV Globo
  • SporTV
  • Canal GOAT (YouTube)

Que horas começa Costa Rica x Brasil feminino?

O amistoso entre Costa Rica x Brasil feminino começa às 22h (horário de Brasília), na sexta-feira, 27 de fevereiro.

A partida será disputada no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, e marca o primeiro compromisso da seleção brasileira feminina em 2026 pela Data FIFA.

Provável escalação

O técnico Arthur Elias convocou 26 jogadoras para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México.

Brasil:
Lelê; Tarciane, Mariza, Thaís Ferreira e Lauren; Duda Sampaio, Ana Vitória e Maiara; Kerolin, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão.
Técnico: Arthur Elias.

A provável escalação da Costa Rica ainda não foi divulgada. A equipe é comandada pela técnica Lindsay Camila.

Como chega a seleção brasileira feminina

Mesmo sendo um amistoso, o duelo contra a Costa Rica tem papel estratégico no planejamento da seleção feminina para a temporada 2026. O jogo servirá para testes técnicos, ajustes táticos e observações da comissão técnica liderada por Arthur Elias.

O grupo convocado conta com 26 jogadoras e reúne nomes experientes como Tamires e Kerolin, além do retorno da meio-campista Luana.

Próximos jogos da seleção feminina

Após enfrentar a Costa Rica, o Brasil seguirá para o México para dar sequência à Data FIFA:

  • Brasil x Venezuela – 4 de março, às 18h (de Brasília), em Toluca
  • Brasil x México – 7 de março, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes

Os amistosos fazem parte do processo de preparação da seleção brasileira feminina para os compromissos internacionais ao longo de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Futebol femininoFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: repescagem começa em março e decide 6 vagas

Cristiano Ronaldo compra 25% de clube espanhol — e não é o Real Madrid

O esporte virou manutenção: a estratégia da Speedo na era das canetas emagrecedoras

Brasileirão: resultados dos jogos de ontem e tabela atualizada do campeonato

Mais na Exame

Ciência

Robô 'gigante' vai recolher destroços radioativos em Fukushima

Mercados

IPCA 15, inflação nos EUA e desemprego: o que move os mercados

Carreira

Em 2026, esta habilidade de liderança substituirá a transparência

Pop

BBB 26: quem está no VIP e quem está na Xepa?