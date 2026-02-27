Costa Rica x Brasil: horário e onde assistir ao amistoso da seleção feminina

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira, 27, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. O amistoso marca o primeiro compromisso da equipe comandada por Arthur Elias em 2026.

O confronto abre a sequência de três jogos da Data FIFA de fevereiro/março e integra a preparação para a primeira edição feminina da FIFA Series, prevista para abril.

Onde assistir Costa Rica x Brasil ao vivo?

O amistoso terá transmissão em diferentes plataformas:

TV Globo

SporTV

Canal GOAT (YouTube)

Que horas começa Costa Rica x Brasil feminino?

O amistoso entre Costa Rica x Brasil feminino começa às 22h (horário de Brasília), na sexta-feira, 27 de fevereiro.

A partida será disputada no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, e marca o primeiro compromisso da seleção brasileira feminina em 2026 pela Data FIFA.

Provável escalação

O técnico Arthur Elias convocou 26 jogadoras para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México.

Brasil:

Lelê; Tarciane, Mariza, Thaís Ferreira e Lauren; Duda Sampaio, Ana Vitória e Maiara; Kerolin, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão.

Técnico: Arthur Elias.

A provável escalação da Costa Rica ainda não foi divulgada. A equipe é comandada pela técnica Lindsay Camila.

Como chega a seleção brasileira feminina

Mesmo sendo um amistoso, o duelo contra a Costa Rica tem papel estratégico no planejamento da seleção feminina para a temporada 2026. O jogo servirá para testes técnicos, ajustes táticos e observações da comissão técnica liderada por Arthur Elias.

O grupo convocado conta com 26 jogadoras e reúne nomes experientes como Tamires e Kerolin, além do retorno da meio-campista Luana.

Próximos jogos da seleção feminina

Após enfrentar a Costa Rica, o Brasil seguirá para o México para dar sequência à Data FIFA:

Brasil x Venezuela – 4 de março, às 18h (de Brasília), em Toluca

– 4 de março, às 18h (de Brasília), em Toluca Brasil x México – 7 de março, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes

Os amistosos fazem parte do processo de preparação da seleção brasileira feminina para os compromissos internacionais ao longo de 2026.