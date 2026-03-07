Antes da final contra o Ceará, Fortaleza lucra R$ 500 mil com seis patrocínios no uniforme

Fortaleza ampliará a exploração comercial da final do Campeonato Cearense, neste domingo, 8, ao entrar em campo com seis patrocinadores pontuais exibidos no uniforme.

O clube estima arrecadar R$ 500 mil com as propriedades comerciais negociadas especificamente para a decisão. O montante supera em 150% a premiação prevista para o campeão estadual, fixada em R$ 200 mil.

Entre as marcas exibidas na camisa estarão Resenha da Sorte, Sunne, Casa do Celular, Normatel, Hidracor e Editora Dinâmica. Os acordos foram firmados exclusivamente para a final, com exceção da Sunne, que possui contrato de maior duração com o clube, mas com exposição na camisa restrita a decisões.

A expectativa de visibilidade se apoia no desempenho de audiência da final de 2024. A transmissão da decisão do campeonato, exibida pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, alcançou 1,7 milhão de torcedores e registrou 82% de participação entre os televisores ligados no estado.

As marcas ocuparão diferentes áreas do uniforme do Fortaleza. O Resenha da Sorte aparecerá como patrocinador máster. A Casa do Celular ficará posicionada na omoplata da camisa. A Normatel exibirá a marca na parte frontal do calção, enquanto a Sunne ocupará a área traseira. A Hidracor terá exposição na barra frontal da camisa e a Editora Dinâmica será exibida na barra traseira.

Entre os parceiros comerciais, o Resenha da Sorte opera como título de capitalização na modalidade filantropia premiável, formato que combina sorteios com repasse a projetos sociais. A Sunne atua no segmento de energia por assinatura, modelo no qual consumidores aderem a sistemas de geração compartilhada para reduzir custos da conta de luz.

A Casa do Celular mantém operação no varejo de telecomunicações em diferentes estados. A Normatel reúne negócios nos segmentos de home center, engenharia e incorporação imobiliária. A Hidracor integra o varejo de tintas em Fortaleza, enquanto a Editora Dinâmica atua na comercialização de livros e materiais didáticos voltados ao setor educacional.

Estratégia comercial para jogos de grande audiência

A venda de propriedades temporárias em partidas decisivas integra a estratégia de monetização adotada pelo Fortaleza. O modelo permite negociar espaços adicionais do uniforme sem interferir em contratos de patrocínio de longo prazo.

Segundo Victor Simpson, executivo de marketing do clube, a decisão estadual concentra audiência e interesse comercial. De acordo com o dirigente, a final cria um ambiente de exposição para empresas de diferentes setores e amplia as possibilidades de receitas vinculadas ao uniforme.

“A decisão naturalmente atrai grandes holofotes e um nível de engajamento muito elevado. O patrocínio pontual permite que as marcas se associem ao clube de forma estratégica, com alto impacto e excelente custo-benefício, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de monetização do clube”, afirmou.

No caso da Sunne, o acordo possui vigência de três anos e inclui um projeto de infraestrutura energética para o clube. O programa de energia por assinatura da empresa concede desconto de 15% na conta de luz aos torcedores que aderirem ao serviço.

Parte do valor pago pelos consumidores será destinada ao Fortaleza. Os recursos financiarão a implantação de uma usina de energia solar no Pici, sede administrativa e esportiva do clube. O sistema também atenderá o CT Ribamar Bezerra, localizado em Maracanaú.

A parceria prevê que cada adesão realizada por meio da plataforma digital da iniciativa amplie o aporte financeiro ao clube, direcionado à construção da estrutura de geração elétrica. O projeto estabelece autossuficiência energética para o complexo esportivo por um período estimado de 25 anos.