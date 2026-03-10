Jogos da Copa do Brasil desta terça-feira (10/03): horários e onde assistir

Copa do Brasil: Terceira Fase se inicia nessa terça-feira, 10 (Leandro Boeira/Avaí FC/Reprodução)
Publicado em 10 de março de 2026 às 08h37.
A terceira fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira, 10, e três partidas que abrem a semana decisiva do mata-mata. Nesta etapa, teremos 24 confrontos com o formato jogo único e, caso houver empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. As equipes da Série A do Brasileirão entram no torneio apenas na quinta fase.
19h — Portuguesa x Avaí
Local: Canindé, São Paulo (SP)
Onde assistir: SporTV e Premiere
19h30 — Joinville x São Bernardo
Local: Arena Joinville, Joinville (SC)
Onde assistir: Amazon Prime Video
21h30 — Ponte Preta x Guarany de Bagé
Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
Onde assistir: SporTV, Premiere e GE TV
Confrontos do dia 11/03
19h
Confiança x Tombense
19h30
Manauara x Fortaleza (Amazon Prime)
Volta Redonda x América-RN
Goiás x Fluminense-PI
Maringá x Uberlândia
Athletic x Ypiranga-RS
20h
Santa Catarina x Jacuipense
Castanhal x Nova Iguaçu
20h30
Porto Velho x Atlético-GO
21h30
Manaus x Londrina
Paysandu x Portuguesa-RJ (Amazon Prime)
Confrontos do dia 12/03
18h
Madureira x Águia
19h
Vila Nova x Operário-MS (SporTV, Premiere e ge TV)
19h30
Operário-MT x Capital-TO
Maranhão x Ceará (Amazon Prime)
Sousa x CRB
20h
Amazonas x Figueirense
20h30
Mixto x Novorizontino
21h30
Barra-SC x América-MG (SporTV e Premiere)
Sport x Anápolis (Amazon Prime)
Tuna Luso x Juventude