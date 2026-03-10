Jogos da Copa do Brasil desta terça-feira (10/03): horários e onde assistir

A terceira fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira, 10, e três partidas que abrem a semana decisiva do mata-mata. Nesta etapa, teremos 24 confrontos com o formato jogo único e, caso houver empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. As equipes da Série A do Brasileirão entram no torneio apenas na quinta fase.

Copa do Brasil hoje (10/03): jogos, horários, locais e transmissão

19h — Portuguesa x Avaí

Local: Canindé, São Paulo (SP)

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h30 — Joinville x São Bernardo

Local: Arena Joinville, Joinville (SC)

Onde assistir: Amazon Prime Video

21h30 — Ponte Preta x Guarany de Bagé

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GE TV

Veja quando serão os outros jogos

Confrontos do dia 11/03

19h

Confiança x Tombense

19h30

Manauara x Fortaleza (Amazon Prime)

Volta Redonda x América-RN

Goiás x Fluminense-PI

Maringá x Uberlândia

Athletic x Ypiranga-RS

20h

Santa Catarina x Jacuipense

Castanhal x Nova Iguaçu

20h30

Porto Velho x Atlético-GO

21h30

Manaus x Londrina

Paysandu x Portuguesa-RJ (Amazon Prime)

Confrontos do dia 12/03

18h

Madureira x Águia

19h

Vila Nova x Operário-MS (SporTV, Premiere e ge TV)

19h30

Operário-MT x Capital-TO

Maranhão x Ceará (Amazon Prime)

Sousa x CRB

20h

Amazonas x Figueirense

20h30

Mixto x Novorizontino

21h30

Barra-SC x América-MG (SporTV e Premiere)

Sport x Anápolis (Amazon Prime)

Tuna Luso x Juventude