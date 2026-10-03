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Pesquisa AtlasIntel no Pará: Lula tem vantagem sobre Flávio no 1º e 2º turno no estado

Pesquisa mostra vantagem de 10,1 pontos no primeiro turno e de 9,6 pontos em um confronto direto

AtlasIntel também aponta aprovação de 53% para Lula entre os eleitores paraenses. (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

AtlasIntel também aponta aprovação de 53% para Lula entre os eleitores paraenses. (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17h33.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 51,4% dos votos válidos no Pará, ante 41,3% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa AtlasIntel sobre a eleição presidencial de 2026.

A diferença entre os dois é de 10,1 pontos percentuais. Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, Renan Santos (Missão) com 1,1%, e os demais candidatos somam 1%. 

Quando entram na conta os votos brancos e nulos e os entrevistados que não souberam responder, Lula tem 50,6% e Flávio Bolsonaro, 40,6%

No cenário completo de primeiro turno, a pesquisa registra:

  • Lula (PT): 50,6%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40,6%
  • Augusto Cury (Avante): 5%
  • Renan Santos (Missão): 1,1%
  • Outros candidatos: 1%
  • Branco ou nulo: 0,5%
  • Não sabe: 1,1%

Entre os candidatos agrupados em “outros”, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 0,8% e Romeu Zema (Novo), com 0,2%. Samara (UP), Rui Costa Pimenta (PCO) e Clariana Barão (DC) não pontuaram. 

Considerando somente os votos válidos, Lula passa a 51,4%, enquanto Flávio Bolsonaro chega a 41,3%. Augusto Cury mantém 5%, Renan Santos tem 1,1% e os demais somam 1%.

Aprovação de Lula é de 53% no Pará

A pesquisa também mediu a avaliação do presidente entre os eleitores paraenses.

Lula tem 53% de aprovação e 46% de desaprovação no estado. 

Quando os entrevistados avaliam diretamente o desempenho do governo, 44% classificam a gestão como ótima ou boa, 14% como regular e 42% como ruim ou péssima. 

A imagem pessoal do presidente segue proporção semelhante: 53% têm avaliação positiva de Lula e 46%, negativa. Flávio Bolsonaro registra 42% de imagem positiva e 56% de negativa. 

Segundo turno reduz diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro

A AtlasIntel também testou um confronto direto entre os dois.

Nesse cenário, Lula tem 53,1% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 43,8%. Outros 3% correspondem a votos brancos, nulos ou entrevistados que não souberam responder.

Entre os votos válidos, o resultado fica:

  • Lula: 54,8%
  • Flávio Bolsonaro: 45,2%

A distância entre os dois é de 9,6 pontos percentuais

O levantamento da AtlasIntel foi realizado entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026 com 1.206 eleitores do Pará. O levantamento está registrado no TSE sob os números PA-06872/2026 e BR-07727/2026.

A pesquisa utilizou recrutamento digital aleatório e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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