Eles começaram ganhando comida grátis. Hoje faturam milhões procurando o 'hamburguer perfeito'

RESUMO ＋ O negócio de conteúdo gastronômico Hambúrguer Perfeito, criado por Fabrício Schibuola em 2009 e conduzido com Amanda Magalhães, faturou R$ 1,7 milhão em 2025 e projeta R$ 2,3 milhões em 2026. A receita vem de publicidade, cursos, consultorias e eventos. Para 2027, a meta é R$ 3 milhões, com três novos encontros e expansão latino-americana.

No começo, a ideia era apenas falar sobre hambúrguer na internet e, quem sabe, ganhar algumas refeições de graça. Mas o blog Hambúrguer Perfeito, que começou despretensiosamente em 2009, virou a ocupação principal de Amanda Magalhães e Fabrício Schibuola em 2016.

O casal começou a faturar com publicidade e, ao longo dos anos, passou a receber patrocínios, vender cursos e até oferecer consultoria para hamburguerias pelo Brasil. Em 2025, eles faturaram R$ 1,7 milhão. Para este ano, a expectativa é fechar em R$ 2,3 milhões.

Um dos motores do crescimento é o evento que elege os melhores hambúrgueres do Brasil e que, em 2026, passou a incluir estabelecimentos de outros países da América Latina. Para 2027, os planos incluem novos eventos em três capitais brasileiras e iniciativas para ampliar a presença da marca no mercado sul-americano.

Qual é a história do Hambúrguer Perfeito

A história da empresa começa em 2009, com Fabrício Schibuola, que se inspirou em um casal de amigos que escrevia resenhas de restaurantes em um blog. "Esses colegas eram convidados para comer de graça. Como sempre fui apaixonado por hambúrguer, decidi criar um blog para compartilhar minhas experiências e, quem sabe, ganhar alguns sanduíches”, diz.

Formado em Publicidade e Propaganda, ele decidiu criar um storytelling para o blog: a busca pelo hambúrguer perfeito por meio de visitas ocultas.

Em 2014, o Hambúrguer Perfeito já estava no Instagram, e Fabrício e Amanda se conheceram. Também da área de publicidade, ela colaborava com um blog de gastronomia e passou a contribuir com o projeto, que naquele ano contava com 3 mil seguidores no Instagram.

“Na época, ter 3 mil seguidores já era bastante para um perfil, e a gente era considerado uma referência de influência dentro do segmento. Em 2016, já tínhamos chegado a 100 mil seguidores”, afirma Amanda.

O crescimento veio de forma orgânica, sem investimento para ampliar o alcance das publicações ou conquistar seguidores. A estratégia nunca foi perseguir a viralização, mas produzir conteúdo original e relevante para o público, mesmo quando isso significa fugir de tendências ou fórmulas populares nas redes sociais.

“A gente precisa fazer um conteúdo que entende que é legal para o público. Quantos seguidores esse conteúdo pode trazer ou qual o potencial viral dele nunca foi uma baliza para a gente”, afirma Fabrício. A credibilidade também é um ativo central para o negócio, especialmente na realização do prêmio que elege as melhores hamburguerias. “Se as pessoas pararem de acreditar no que a gente está falando, acabou tudo”, diz.

Por que eles decidiram deixar o mercado corporativo

Em 2016, Amanda era coordenadora de marketing da Cimed, e Fabrício era analista no Hospital A.C.Camargo, quando tomaram uma decisão. Em dezembro daquele ano, Fabrício deixou o emprego para se dedicar 100% ao Hambúrguer Perfeito.

“Faltavam 90 dias para a gente se casar quando ele deixou o emprego. Eu continuaria trabalhando para sustentar a casa, e testaríamos o negócio por um ano. Se desse errado, ele voltaria ao mercado. Mas, sete meses depois, eu também deixei meu emprego”, diz Amanda. “Estávamos em um bom momento da carreira na área em que nos formamos, mas entendemos que era a hora de apostar no Hambúrguer Perfeito, que era mais legal e fazia muito mais sentido para a gente”, afirma Fabrício.

Um dos diferenciais do casal foi a experiência em publicidade e no mercado corporativo, que ajudou a transformar o Hambúrguer Perfeito em um negócio. Enquanto muitos criadores de conteúdo têm dificuldade para estabelecer relações comerciais com marcas e indústrias, Amanda e Fabrício já conheciam a dinâmica desse mercado e sabiam como aproximar os interesses dos anunciantes das expectativas do público.

“Uma das razões pelas quais muita gente começa a falar sobre comida na internet, mas não transforma isso em um negócio, é não saber se relacionar com as marcas, as indústrias e os prestadores de serviço”, afirma Amanda. Segundo ela, a formação em publicidade permite entender os objetivos de comunicação das empresas e propor formatos adequados para alcançar os consumidores.

Essa capacidade de transitar entre diferentes públicos também se tornou um diferencial estratégico para o Hambúrguer Perfeito. A plataforma conecta o consumidor final, interessado em descobrir novos hambúrgueres e conhecer as histórias por trás deles, aos restaurantes, que ganham visibilidade e acesso a referências para aprimorar suas operações, e às indústrias, que encontram no canal uma forma de apresentar produtos e soluções ao mercado.

A atuação próxima aos três grupos permite ao casal identificar demandas, acompanhar tendências e criar oportunidades comerciais que vão além da publicidade tradicional.

“Hoje, a gente consegue circular bem e fazer esse meio de campo com todo mundo que está envolvido no segmento”, afirma Fabrício.

Como o faturamento se diversificou

A diversificação das fontes de receita acompanhou a transformação do Hambúrguer Perfeito em um negócio que vai além da produção de conteúdo para as redes sociais. Embora a publicidade continue sendo a frente mais lucrativa, a empresa ampliou sua atuação para incluir projetos com hamburguerias, consultorias, cursos on-line, palestras e eventos.

Os cursos permitem explorar comercialmente o conhecimento acumulado pelos fundadores sobre o mercado de hambúrgueres. Já as consultorias incluem visitas a estabelecimentos para analisar a operação e a experiência do cliente, além de identificar oportunidades de melhoria e indicar fornecedores.

Criado em 2024, o evento do Prêmio Hambúrguer Perfeito se tornou outro braço do negócio. A iniciativa nasceu da ideia de exibir em uma tela de cinema o vídeo do ranking anual da plataforma, que completava 15 anos. A primeira edição teve boa adesão e abriu caminho para a continuidade do evento. Segundo Amanda, a receita obtida com o prêmio é reinvestida na própria realização, com o objetivo de oferecer uma experiência de qualidade aos participantes e fortalecer a marca.

Em 2026, o evento foi realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, e reuniu 1.045 pessoas e representantes de 452 CNPJs. Os vencedores são definidos a partir de uma curadoria que considera a experiência dos fundadores no setor e as hamburguerias experimentadas durante o ano. Os premiados costumam ver o seu faturamento aumentar em até 70% após o evento.

O prêmio busca reconhecer os estabelecimentos que se sobressaem em diferentes categorias, dando visibilidade aos negócios e fortalecendo a credibilidade do ranking junto ao público e ao setor.

“Do ponto de vista de lucro, o conteúdo ainda é o que de fato nos dá lucro, mais do que qualquer outra coisa”, afirma Amanda. Para ela, o prêmio funciona como um ativo de marketing, que amplia a autoridade e a credibilidade da empresa e ajuda a atrair anunciantes e novos contratos.

Os efeitos também aparecem na área de consultoria. De acordo com a fundadora, o sucesso de uma edição do prêmio contribuiu para a contratação de novos projetos no ano seguinte. A empresa também mantém uma loja online de camisetas e outros produtos, que ajuda a fortalecer o senso de comunidade em torno da marca e a aproximar o público do universo do Hambúrguer Perfeito.

Quais são os próximos passos

Os próximos passos do Hambúrguer Perfeito combinam expansão geográfica, novos eventos e ampliação das fontes de receita. A empresa projeta faturar R$ 3 milhões em 2027, apoiada, entre outras iniciativas, na realização de encontros presenciais voltados ao mercado de hamburguerias e no crescimento do prêmio que reconhece os destaques do setor.

A agenda prevista para o próximo ano inclui três novos eventos, em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, com a expectativa de reunir cerca de 1.500 pessoas nas três edições.

Outra aposta é ampliar o alcance do prêmio para além das fronteiras brasileiras. Depois de incluir estabelecimentos de outros países latino-americanos no ranking, os fundadores querem estimular a troca entre os mercados da região e criar oportunidades também para as marcas parceiras.

No Brasil, a meta é concluir o mapeamento de hamburguerias em todos os estados nos próximos três anos. Segundo o casal, faltam sete estados para completar o levantamento. A iniciativa deve ampliar a base de conhecimento da plataforma e fortalecer sua atuação como referência para consumidores, restaurantes e indústria.

O evento anual também pode ganhar uma nova dimensão. A empresa estuda transmitir o prêmio pela internet, com estrutura profissional de câmeras e áudio, para alcançar mais hamburguerias e ampliar o retorno oferecido aos patrocinadores.

Para os fundadores, o crescimento do Hambúrguer Perfeito deve vir acompanhado do desenvolvimento do mercado e das pessoas que trabalham com a marca. “Não queremos atingir um faturamento a qualquer custo. A questão é como crescer de um jeito que seja legal para todo mundo e que faça o mercado inteiro se desenvolver com a gente”, diz Fabrício.