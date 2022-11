Memes da Copa nesta segunda-feira, 21

No segundo dia de jogos da Copa do Mundo no Catar, alguns dos jogos trouxeram resultados empolgantes. A Inglaterra marcou 6 a 2 contra o Irã, a Holanda cravou vitória com 2 a 1 com o Senegal e os Estados Unidos levaram a disputa contra o País de Gales por 1 a 1.

Apesar do resultado, as partidas de hoje não foram "perdoadas" pela internet: os milhões de torcedores que acompanharam os jogos ao vivo fizeram novos "memes" e piadas imperdíveis.

Veja, abaixo, os principais memes do segundo dia da Copa do Mundo:

🚨VEJA: Professora coloca o jogo de Senegal e Holanda para seus pequenos alunos assistirem no intervalo. pic.twitter.com/Y7uOI6ZWkA — CHOQUEI (@choquei) November 21, 2022

Rapaz, o País de Gales não participa de uma Copa desde 1958.

Esse GOL de PÊNALTI do Bale torna o meme do Titanic praticamente LITERAL #CopadoMundo#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/6RNFQA6FiD — Israel Junior (@israelbsjunior) November 21, 2022

brasil deveria ganhar essa copa só pelos memes pic.twitter.com/zgeJCqfuwf — maria del mar (@magdalenadomar) November 21, 2022

