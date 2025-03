Mbappé: "É muito especial fazer os mesmos gols que o Cristiano"

Kylian Mbappé, atacante francês do Real Madrid, reconheceu, após empatar com um doblete contra o Leganés os 33 gols feitos pelo português Cristiano Ronaldo em sua primeira temporada de branco, que "é muito especial fazer os mesmos gols", e revelou que conversam muito juntos para receber conselhos.

"É muito especial, com certeza. O mais importante são as coisas que você faz com o time, mas fazer os mesmos gols que o Cristiano é sempre bom, sabemos o que ele representa para o Real Madrid, para mim, conversamos sempre e ele me dá muitos conselhos para marcar muitos gols. Mas é preciso ganhar muitos títulos", disse à Real Madrid TV.

"Estamos prontos, trabalhamos o ano todo para esse momento e vamos dar tudo para ganhar todos os jogos e títulos possíveis", acrescentou, focando no momento decisivo da temporada.

Mbappé analisou a partida contra o Leganés, admitindo momentos de lapsos no jogo que deram chances ao rival.

"Depois da pausa, é sempre difícil porque você tem um ritmo com o clube e vai para a seleção, que é outra coisa. Sabemos o que temos que fazer, que é sempre ganhar. Começamos bem no campo adversário, fizemos o primeiro gol e depois, durante 20 minutos, não jogamos bem e tomamos dois gols. Sabíamos que, se jogássemos bem, faríamos dois gols, fizemos para vencer o jogo e saímos felizes", disse.

Sobre seu segundo gol, em uma falta ensaiada, Mbappé reconheceu que é fruto do trabalho na cidade esportiva de Valdebebas. "Trabalhamos isso com a comissão técnica durante a semana. Sabia que desse lado poderia cobrar dessa forma, vi o espaço e pedi aos meus companheiros que me deixassem cobrar. É um trabalho de equipe, somos uma família e é uma maneira de mostrar isso".