Por que Vini Jr. e Mbappé estão sendo investigados pela Uefa por comemoração na Champions

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira, a abertura de uma investigação contra Vini Jr., Mbappé, Rüdiger e Ceballos, todos do Real Madrid. O processo disciplinar é consequência da comemoração dos atletas no estádio Metropolitano após a classificação do time merengue diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

Investigação da Uefa por conduta indecente

"Um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA foi nomeado para investigar alegações de conduta indecente por parte de jogadores do Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante a partida das oitavas de final da UEFA Champions League entre o Club Atlético de Madrid e o Real Madrid CF, realizada em 12 de março de 2025. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente", disse a Uefa em nota oficial.

Gestos polêmicos geram investigação

Segundo o jornal espanhol Marca, Rüdiger está sendo investigado pelo gesto de colocar a mão no pescoço, enquanto Mbappé por tocar em seus órgãos genitais. O brasileiro Vinicius Junior, no entanto, foi denunciado pelo seu confronto com a torcida do Atlético de Madrid antes e depois do término da partida.

[Grifar] A investigação da Uefa visa analisar comportamentos considerados inadequados por parte dos jogadores durante as comemorações pós-jogo.