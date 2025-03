Jogos de hoje, domingo, 30 de março, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Palmeiras x Botafogo pelo início do Brasileirão, o duelo entre Vasco x Santos e a partida entre Bahia x Corinthians movimentam a agenda do futebol nacional neste domingo, 30. Já na Europa, os destaques ficam para o confronto entre Napoli x Milan pelo Italiano e o clássico espanhol Betis x Sevilla.

A programação do dia também conta com jogos do Paulistão Feminino, Campeonato Inglês Feminino, Alemão, MLS, Copa da Inglaterra, Campeonato Uruguaio, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

16h - Palmeiras x Botafogo - Globo e Premiere

18h30 - Vasco x Santos - Record, CazéTV e Premiere

20h - Bahia x Corinthians - Sportv e Premiere

Campeonato Italiano

7h30 - Cagliari x Monza - Disney+

10h - Fiorentina x Atalanta - ESPN 4 e Disney+

13h - Inter de Milão x Udinese - ESPN 2 e Disney+

15h45 - Napoli x Milan - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

9h - Getafe x Villarreal - Disney+

11h15 - Barcelona x Girona - Disney+

13h30 - Athletic Bilbao x Osasuna - Disney+

13h30 - Valencia x Mallorca - Disney+

16h - Betis x Sevilla - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

8h - Manchester United x Everton - ESPN 4 e Disney+

10h - Leicester x Tottenham - Disney+

12h30 - Chelsea x West Ham - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

7h - Granada x Barcelona - DAZN

13h - Real Madrid x Real Sociedad - DAZN

Brasileirão Feminino

16h - Juventude x Fluminense - TV Brasil

17h - RB Bragantino x Corinthians - Red Bull Bragantino TV (YouTube)

Copa da Inglaterra

9h30 - Preston x Aston Villa - ESPN e Disney+

12h30 - Bournemouth x Manchester City - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - Freiburg x Union Berlin - Sportv e OneFootball

12h30 - Borussia Dortmund x Mainz - TV Cultura, Nosso Futebol, Canal GOAT e OneFootball

MLS

15h15 - St. Louis x Austin - Apple TV+

20h - Portland Timbers x Houston Dynamo - Apple TV+

Campeonato Uruguaio

15h - Nacional x Juventud - Disney+

20h30 - Peñarol x Cerro Largo - Disney+

Outros jogos internacionais

8h30 - Club Brugge x Anderlecht - Disney+

9h30 - PSV x Ajax - ESPN 2 e Disney+

11h45 - Feyenoord x Go Ahead Eagles - Disney+

13h30 - Genk x Gent - Disney+

14h - Estoril x Porto - Disney+

Outros estaduais

16h - Botafogo-PB x Sousa - Jornal da Paraíba

17h - Vila Nova x Anápolis - TV Brasil Central

Seleções de base

18h30 - Bolívia sub-17 x Brasil sub-17 - Sportv 2

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

17h - Chicago Stars x Racing Louisville - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras; veja horário

O jogo Palmeiras x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Vasco?

O jogo Vasco x Santos terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 18h30.

Qual canal irá passar o jogo do Bahia?

O jogo Bahia x Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 30.

Record

18h30 - Vasco x Santos - Brasileirão

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 30.

TV Brasil

16h - Juventude x Fluminense - Brasileirão Feminino

TV Cultura

12h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Campeonato Alemão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

10h30 - Freiburg x Union Berlin - Campeonato Alemão

20h - Bahia x Corinthians - Brasileirão

ESPN

9h30 - Preston x Aston Villa - Copa da Inglaterra

12h30 - Bournemouth x Manchester City - Copa da Inglaterra

15h45 - Napoli x Milan - Campeonato Italiano

Premiere

16h - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão

18h30 - Vasco x Santos - Brasileirão

20h - Bahia x Corinthians - Brasileirão

Nosso Futebol

12h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Campeonato Alemão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

7h30 - Cagliari x Monza - Campeonato Italiano

8h - Manchester United x Everton - Campeonato Inglês Feminino

8h30 - Club Brugge x Anderlecht - Campeonato Belga

9h - Getafe x Villarreal - Campeonato Espanhol

9h30 - Preston x Aston Villa - Copa da Inglaterra

9h30 - PSV x Ajax - Campeonato Holandês

10h - Fiorentina x Atalanta - Campeonato Italiano

10h - Leicester x Tottenham - Campeonato Inglês Feminino

10h30 - Freiburg x Union Berlin - Campeonato Alemão

11h15 - Barcelona x Girona - Campeonato Espanhol

11h15 - Oviedo x Málaga - Segunda Divisão Espanhola

11h45 - Feyenoord x Go Ahead Eagles - Campeonato Holandês

12h30 - Bournemouth x Manchester City - Copa da Inglaterra

13h - Inter de Milão x Udinese - Campeonato Italiano

13h30 - Athletic Bilbao x Osasuna - Campeonato Espanhol

13h30 - Valencia x Mallorca - Campeonato Espanhol

13h30 - Huesca x Sporting Gijón - Segunda Divisão Espanhola

13h30 - Genk x Gent - Campeonato Belga

14h - Estoril x Porto - Campeonato Português

15h - Nacional x Juventud - Campeonato Uruguaio

15h45 - Napoli x Milan - Campeonato Italiano

16h - Betis x Sevilla - Campeonato Espanhol

20h - Atlético San Luis x Atlas - Campeonato Mexicano Feminino

20h30 - Peñarol x Cerro Largo - Campeonato Uruguaio

DAZN

7h - Granada x Barcelona - Campeonato Espanhol Feminino

10h15 - Bayern x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão Feminino

13h - Real Madrid x Real Sociedad - Campeonato Espanhol Feminino

13h30 - Wolfsburg x SGS Essen - Campeonato Alemão Feminino

Globoplay

16h - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão (via Globo e Premiere)

18h30 - Vasco x Santos - Brasileirão (via Premiere)

20h - Bahia x Corinthians - Brasileirão (via Sportv e Premiere)

CazéTV

18h30 - Vasco x Santos - Brasileirão

Canal GOAT (YouTube)

12h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Campeonato Alemão

17h - Chicago Stars x Racing Louisville - NWSL

