Marta está fora das Olimpíadas? O que acontece após jogadora levar cartão vermelho

A jogadora Marta foi expulsa no primeiro tempo do jogo entre Brasil e Espanha, pela última rodada da fase de grupos do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira, 31.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Marta tomou cartão vermelho depois de uma dura entrada em Olga Carmona, atingindo a cabeça da adversária.

A seis vezes melhor do mundo caiu no gramado juntamente com a rival e lamentou o incidente. Em seguida, ela levantou-se e deixou o campo em lágrimas.

Com o empate parcial de 0 a 0, o Brasil se garante nas quartas de final das Olimpíadas.

Uma atleta como a Marta não pode NUNCA cometer um erro como esse.pic.twitter.com/JFkuNB2cLC — ⚽ (@DoentesPFutebol) July 31, 2024

O que acontecerá com Marta?

Por conta do cartão vermelho, Marta pode se despedir da seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris. Em caso de resultado negativo, o Brasil corre o risco de eliminação na fase de grupos.

Pelas regras, a jogadora terá de cumprir suspensão automática na próxima partida. Além disso, ela pode enfrentar uma suspensão adicional por causa da gravidade da falta (embora aparentemente não tenha sido intencional). Caso receba mais um jogo de suspensão, ela só retornaria para defender o Brasil em uma possível final olímpica.

Aos 38 anos, a atleta já declarou que Paris será a sua última Olimpíada.