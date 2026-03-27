Marrocos x Equador: onde assistir e qual horário do jogo

Hakimi: astro marroquino será titular contra Equador em amistoso preparatório para Copa do Mundo.
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h26.
Marrocos e Equador se enfrentam hoje, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha, em amistoso internacional pela Data Fifa.
O Marrocos entra em campo em um novo ciclo técnico. No início de março, Walid Regragui deixou o comando da seleção, e a federação anunciou Mohamed Ouahbi como novo treinador.
Este será o primeiro amistoso da equipe sob a nova comissão, depois do título na Copa Africana de Nações de 2026.
A base marroquina segue com nomes conhecidos, como Hakimi, Bono e Brahim Díaz. Terá novidades na convocação, como os atacantes Gessime, Zabiri e o meia El Mourabet. Na Copa do Mundo de 2026, a equipe está no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti.
O Equador já garantiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 e vai para sua quinta participação no torneio. A seleção sul americana terá pela frente um amistoso de nível alto diante de um adversário que também chega ao Mundial classificado.
Os equatorianos estão no Grupo E da Copa, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao.
O amistoso entre Marrocos x Equador terá transmissão do SporTV e pelo canal Goat, no YouTube.
O jogo começa às 17h15, no horário de Brasília, nesta sexta feira, 27 . O duelo será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri. Para as duas seleções, o amistoso funciona como um dos últimos testes antes do Mundial.
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui e El Ouahdi Salah-Eddine; El Aynaoui; Ezzalzouli, El Khannouss, Saibari e Brahim Diaz; El Kaabi
Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)
Hernan Galindez; Alan Franco, Joel Ordoñez, William Pacho e Piero Hincapie; John Yeboah, Moises Caicedo, Pedro Vite e Nilson Angulo; Enner Valencia e Gonzalo Plata.