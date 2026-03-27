Onde assistir os jogos da NBA nesta sexta-feira; veja horários

LeBron: encara o Brooklyn Nets pela NBA em noite com 10 partidas
Freelancer
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h29.
Hoje o fã de NBA terá uma noite cheia de jogos. A rodada soma 10 partida, que começa às 20h, no horário de Brasília, com Clippers x Pacers, e termina às 23h30, com Lakers x Nets.
Confira os jogos desta sexta feira, 27, no horário de Brasília:
Os jogos com transmissão confirmada no Brasil em plataforma streaming nesta rodada são Atlanta Hawks vs Boston Celtics, às 20h30 e Lakers x Nets, às 23h30, ambos pela Amazon Prime Video.
As demais partidas terá transmissão pela NBA League Pass, com transmissão internacional.