Onde assistir os jogos da NBA nesta sexta-feira; veja horários

Hoje o fã de NBA terá uma noite cheia de jogos. A rodada soma 10 partida, que começa às 20h, no horário de Brasília, com Clippers x Pacers, e termina às 23h30, com Lakers x Nets.

Jogos da NBA hoje: horários da rodada

Confira os jogos desta sexta feira, 27, no horário de Brasília:

20h00 — Clippers x Pacers - NBA League Pass

20h30 — Hawks x Celtics - Amazon Prime Video

20h30 — Heat x Cavaliers - NBA League Pass

21h00 — Rockets x Grizzlies - NBA League Pass

21h00 — Bulls x Thunder - NBA League Pass

21h30 — Pelicans x Raptors - NBA League Pass

22h00 — Jazz x Nuggets - NBA League Pass

23h00 — Wizards x Warriors - NBA League Pass

23h00 — Mavericks x Trail Blazers - NBA League Pass

23h30 — Nets x Lakers - Amazon Prime Video

Onde assistir aos jogos da NBA no Brasil

Os jogos com transmissão confirmada no Brasil em plataforma streaming nesta rodada são Atlanta Hawks vs Boston Celtics, às 20h30 e Lakers x Nets, às 23h30, ambos pela Amazon Prime Video.

As demais partidas terá transmissão pela NBA League Pass, com transmissão internacional.