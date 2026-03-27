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Onde assistir os jogos da NBA nesta sexta-feira; veja horários

Rodada tem 10 partidas na NBA com destaque para Lakers x Nets no fim da noite

LeBron: encara o Brooklyn Nets pela NBA em noite com 10 partidas

LeBron: encara o Brooklyn Nets pela NBA em noite com 10 partidas

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 27 de março de 2026 às 06h29.

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Hoje o fã de NBA terá uma noite cheia de jogos. A rodada soma 10 partida, que começa às 20h, no horário de Brasília, com Clippers x Pacers, e termina às 23h30, com Lakers x Nets.

Jogos da NBA hoje: horários da rodada

Confira os jogos desta sexta feira, 27, no horário de Brasília:

  • 20h00 — Clippers x Pacers - NBA League Pass
  • 20h30 — Hawks x Celtics - Amazon Prime Video
  • 20h30 — Heat x Cavaliers - NBA League Pass
  • 21h00 — Rockets x Grizzlies - NBA League Pass
  • 21h00 — Bulls x Thunder - NBA League Pass
  • 21h30 — Pelicans x Raptors - NBA League Pass
  • 22h00 — Jazz x Nuggets - NBA League Pass
  • 23h00 — Wizards x Warriors - NBA League Pass
  • 23h00 — Mavericks x Trail Blazers - NBA League Pass
  • 23h30 — Nets x Lakers - Amazon Prime Video

 

Onde assistir aos jogos da NBA no Brasil

Os jogos com transmissão confirmada no Brasil em plataforma streaming nesta rodada são Atlanta Hawks vs Boston Celtics, às 20h30 e Lakers x Nets, às 23h30, ambos pela Amazon Prime Video.

As demais partidas terá transmissão pela NBA League Pass, com transmissão internacional.

 

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