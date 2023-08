Manchester City paga € 90 milhões e fecha com zagueiro Gvardiol

O Manchester City acertou uma verba de € 90 milhões (R$ 473 milhões) com o RB Leipzig pelo zagueiro internacional croata Josko Gvardiol, informaram a Sky e a BBC nesta quarta-feira, 2.

O jogador de 21 anos jogou 87 vezes pelo clube alemão desde que deixou o Dinamo Zagreb em 2021 e fez parte da seleção croata que terminou em terceiro na Copa do Mundo do ano passado.

Entende-se que o jogador canhoto, classificado como um dos melhores zagueiros da Europa, voará para a Inglaterra para um exame médico no final desta semana. O acordo, sem complementos, não tornará Gvadiol o zagueiro mais caro do mundo, com Harry Maguire, que custou ao Manchester United £ 80 milhões (€ 93 milhões, US$ 101,5 milhões) em 2019, mantendo esse recorde.

Gvardiol, que já esteve ligado ao Chelsea e ao Tottenham, se une ao compatriota do meio-campo Mateo Kovacic como uma nova chegada ao Etihad, enquanto o técnico Pep Guardiola faz mudanças após a campanha de três vitórias de seu time.

Ele se junta a uma lista impressionante de zagueiros centrais do City, incluindo Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones e Aymeric Laporte.