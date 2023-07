O dilema vivido pelo Chelsea ao anunciar novo uniforme sem patrocínio máster

O Chelsea viveu uma situação inusitada nesta segunda-feira, 10, ao anunciar o novo uniforme para a temporada 2023-24 sem um patrocínio máster. Tudo isso porque os dois eventuais interessados em expor a marca na camisa do clube foram 'vetados' pela torcida e a Premier League.

O primeiro pretendente foi a plataforma de aposta Stake, com valores aproximados de 25 milhões de libras por ano. No entanto, a reação dos torcedores contrária à exposição de uma empresa deste segmento fez com que a direção não avançasse nas negociações.

Mais recentemente, quem apareceu como interessada foi a plataforma de streaming Paramount+, com valores estimados em 40 milhões de libras por ano de acordo com o tablóide The Telegraph, mas a Premier League vetou qualquer tipo de negociação, justamente para evitar atritos com os outros parceiros de mídia que fazem as transmissões das partidas da competição.

"As redes sociais deram voz aos torcedores, que têm se manifestado cada vez mais em relação às decisões dos seus clubes. Torcedores do Bayern questionaram o acordo com Qatar Airways, em virtude das acusações de sportswashing. Agora, os fãs do Chelsea rejeitando casas de aposta.

No Brasil, manifestações contrárias às contratações - como no caso Santos/Robinho e Galo/Cuca - já fizeram os clubes a tomarem decisões diferentes do planejado. A chamada 'opinião pública' nunca foi tão pública e teve tanto peso como hoje em dia. O que força os executivos a pensarem além dos negócios em si, mas de como eles serão percebidos pelos seus fãs e consumidores", explica Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let's Goal.

Receitas

“As receitas e promoção de marca do clube que um patrocinador máster traz sem dúvida são indispensáveis para qualquer clube. Os tropeços recentes do Chelsea em fechar o espaço mais nobre da camisa são incomuns para clubes de destaque da Premier League e colocam uma pressão extra no departamento comercial do clube”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.