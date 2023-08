Jogos da Copa do Mundo Feminina nesta quinta-feira, 3; onde assistir e horários

Nesta quinta-feira, 3, os jogos da Copa do Mundo Feminina prometem fortes emoções. Ao todo serão dois jogos, ambos no horário das 7h.

As partidas são válidas pelo Grupo H, e terminam de definir as oitavas de final da Copa. As partidas são: Marrocos x Colômbia, e Coreia do Sul x Alemanha.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje?

Jogos do grupo H

Grupo H: Marrocos x Colômbia – às 7h | Onde assistir: SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

– às 7h | Onde assistir: SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+ Grupo H: Coreia do Sul x Alemanha – às 7h | Onde assistir: CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na SporTV hoje?

7h - Marrocos x Colômbia – às 7h - Grupo H

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Grupo H: Marrocos x Colômbia – às 7h | Onde assistir: SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

– às 7h | Onde assistir: SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+ Grupo H: Coreia do Sul x Alemanha – às 7h | Onde assistir: CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

Que horas começa e onde assistir ao vivo Marrocos x Colômbia?

O jogo desta quinta-feira, 3, entre Marrocos e Colômbia terá transmissão ao vivo no Cazé TV (Youtube e Twitch), FIFA+, e SporTV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Coreia do Sul x Alemanha ?

O jogo desta quinta-feira, 3, entre Coreia do Sul e Alemanha terá transmissão ao vivo no CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+.

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

Grupo H: Marrocos x Colômbia – às 7h | Onde assistir: SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

– às 7h | Onde assistir: SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+ Grupo H: Coreia do Sul x Alemanha – às 7h | Onde assistir: CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

LEIA TAMBÉM: