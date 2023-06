Final Copa da Inglaterra: Manchester City x Manchester United hoje; horário e onde assistir ao vivo

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste sábado, 3, às 11h, no estádio Wembley, em Londres. A partida é válida pela taça da Copa da Inglaterra.

Manchester City e Manchester United disputam a final da Copa, um feito inédito no campeonato: é a primeira vez que um Derby e Manchester ocorre na final do campeonato. O City busca o sétimo título, e contará com o goleiro Stefan Ortega como titular — conforme antecipou o técnico Pepg Guardiola em coletiva na última sexta-feira, 2. O clube quer a vitória também para completar o segundo título da temporada, um incentivo para a final da Champeons.

Já o United tenta quebrar a maldição dos seis anos sem levantar nenhum troféu. Mas o histórico é consistente: os Red Devils já levantaram a taça da Copa da Inglaterra 12 vezes — e partem em busca da 13ª. Nesta temporada, o clube teve ótimos resultados e chega à final com quatro vitórias seguidas da Premier League. Só há uma complicação: o United não contará com os titulares Anthony Martial, Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer e Donny van de Beek, todos lesionados.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Manchester United hoje

O jogo deste sábado às 11h entre Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN.

