'Made in Brazil'? Boca Juniors e River Plate têm camisas fabricadas no Brasil

Produção de uniformes de times argentinos pode ser transferida para o Brasil

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 18h22.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 18h44.

Os tradicionais clubes argentinos Boca Juniors e River Plate passaram a ter suas camisas reservas fabricadas no Brasil, medida que reflete diretamente a crise têxtil enfrentada pela Argentina em 2025, de acordo com informações da agência Deustche Welle.

Segundo a mesma DW, o problema teria sido agravado pela política de liberalização comercial implementada pelo governo de Javier Milei.

Preços

Os modelos reservas custavam 119.990 pesos argentinos (equivalente a R$ 492), o mesmo da camisa titular na versão torcedor, mas a expectativa é que os modelos feitos no Brasil baixem de preço. Na loja oficial do River na internet é possível encontrá-la por 83,999 pesos, algo em torno de R$ 344.

Já os modelos “jogador”, com tecnologia superior e idênticos aos usados pelos profissionais, são vendidos por 199.999 pesos, mais de R$ 800 na cotação atual.

A decisão de transferir a produção para o Brasil

A agência explica que a abertura para a importação de produtos de baixo custo, especialmente vindos da China, tem pressionado os fabricantes locais, o que resulta em cortes de empregos e diminuição da produção nacional. Isso é ilustrado no comércio de produtos piratas em sites como Shein e Temu.

Segundo a DW, o Brasil surgiu quase como um substituto natural, dado seu parque têxtil consolidado, que permite escala e qualidade na produção.

