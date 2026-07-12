Polícia investiga morte de Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa do Mundo

O meio-campista Jayden Adams, da seleção da África do Sul e do Mamelodi Sundowns, morreu aos 25 anos. A informação foi confirmada neste sábado, 11, poucos dias após o jogador disputar a Copa do Mundo de 2026.

A polícia sul-africana abriu uma investigação depois que o corpo dele ser encontrado em uma residência no bairro de Schotschekloof, na Cidade do Cabo. As autoridades ainda não divulgaram a causa da morte.

Jayden Adams disputou a Copa do Mundo de 2026

Adams foi um dos destaques da campanha da África do Sul no Mundial. O meio-campista atuou nas três partidas da fase de grupos e ajudou a seleção a alcançar, pela primeira vez, a fase eliminatória da Copa do Mundo.

A equipe acabou eliminada pelo Canadá, um dos países-sede do torneio.

Em uma das partidas da fase de grupos, contra a República Tcheca, Adams entrou em campo mesmo após receber, poucas horas antes do jogo, a notícia da morte de sua avó.

Ministro pede que investigação seja respeitada

O ministro do Esporte, das Artes e da Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie, lamentou a morte do jogador e pediu cautela até a conclusão das investigações.

Ele também reforçou que a causa da morte ainda não foi confirmada e qualquer informação oficial será divulgada pelas autoridades responsáveis. O ministro também pediu que imprensa e torcedores evitem especulações e respeitem o momento vivido pela família e pelo Mamelodi Sundowns.

Quem era Jayden Adams

Jayden Adams iniciou a carreira profissional no Stellenbosch FC e foi contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro de 2025.

Pelo clube, conquistou o Campeonato Sul-Africano e a Liga dos Campeões da África.

Na seleção, estreou em 2022 e também integrou o elenco que alcançou as semifinais da Copa Africana de Nações de 2024.

Em 2026, fez parte da equipe comandada por Hugo Broos que entrou para a história ao levar a África do Sul pela primeira vez à fase mata-mata de uma Copa do Mundo.