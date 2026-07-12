Polícia investiga morte de Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa do Mundo

Adams havia ajudado a seleção sul-africana a alcançar, pela primeira vez, a fase eliminatória de uma Copa do Mundo. (Instagram/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h50.
O meio-campista Jayden Adams, da seleção da África do Sul e do Mamelodi Sundowns, morreu aos 25 anos. A informação foi confirmada neste sábado, 11, poucos dias após o jogador disputar a Copa do Mundo de 2026.
A polícia sul-africana abriu uma investigação depois que o corpo dele ser encontrado em uma residência no bairro de Schotschekloof, na Cidade do Cabo. As autoridades ainda não divulgaram a causa da morte.
Adams foi um dos destaques da campanha da África do Sul no Mundial. O meio-campista atuou nas três partidas da fase de grupos e ajudou a seleção a alcançar, pela primeira vez, a fase eliminatória da Copa do Mundo.
A equipe acabou eliminada pelo Canadá, um dos países-sede do torneio.
Em uma das partidas da fase de grupos, contra a República Tcheca, Adams entrou em campo mesmo após receber, poucas horas antes do jogo, a notícia da morte de sua avó.
O ministro do Esporte, das Artes e da Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie, lamentou a morte do jogador e pediu cautela até a conclusão das investigações.
Ele também reforçou que a causa da morte ainda não foi confirmada e qualquer informação oficial será divulgada pelas autoridades responsáveis. O ministro também pediu que imprensa e torcedores evitem especulações e respeitem o momento vivido pela família e pelo Mamelodi Sundowns.
Jayden Adams iniciou a carreira profissional no Stellenbosch FC e foi contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro de 2025.
Pelo clube, conquistou o Campeonato Sul-Africano e a Liga dos Campeões da África.
Na seleção, estreou em 2022 e também integrou o elenco que alcançou as semifinais da Copa Africana de Nações de 2024.
Em 2026, fez parte da equipe comandada por Hugo Broos que entrou para a história ao levar a África do Sul pela primeira vez à fase mata-mata de uma Copa do Mundo.