São Paulo x LDU: veja os desafios do tricolor paulista para conquistar uma vaga na semifinal

Nem só de gols se faz uma classificação na Libertadores. No caso do São Paulo, existem algumas metas que precisam ser alcanças para estar na semifinal.

O São Paulo deve enfrentar nesta quinta-feira, 25, no Morumbis, um duelo decisivo contra a LDU de Quito, e precisa de uma virada para garantir uma vaga na semifinal da CONMEBOL Libertadores 2025.

Após uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em Quito, o time comandado por Hernán Crespo precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar no tempo normal ou devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis.

Desafios a superar na campanha

Além do desafio imediato do resultado, o São Paulo também enfrenta outras dificuldades acumuladas ao longo da competição, que se somam à pressão por uma virada histórica. São cinco obstáculos principais que o Tricolor paulista precisa superar para seguir adiante no torneio.

Luciano, o principal goleador do São Paulo na temporada com 11 gols marcados, também tem um jejum preocupante na Libertadores. Ele nunca marcou em jogos eliminatórios desde 2021, e acumula 11 partidas sem balançar as redes em todas as competições. Para o time superar a LDU, é essencial que o camisa 10 deixe esse jejum para trás e se torne decisivo no jogo de volta, ajudando a equipe a alcançar a tão necessária virada.

A última vez que o clube avançou para essa fase foi em 2016, quando acabou eliminado pelo Atlético Nacional. Desde então, o São Paulo chegou às quartas de final em 2021 e 2024, mas foi eliminado por Palmeiras e Botafogo, respectivamente. Avançar novamente para as semifinais não é apenas uma questão de progressão na competição, mas também uma oportunidade para resgatar o prestígio e a ambição continental do clube, algo que se perdeu nos últimos anos.

Desafios defensivos e a busca pela vitória de Crespo na Libertadores

Sofrer gol em casa tem sido um problema para o São Paulo na edição atual da Libertadores.

O time não conseguiu passar nenhuma partida no Morumbi sem tomar gols, acumulando quatro jogos e cinco gols sofridos. Esses confrontos incluem empates contra Alianza Lima (2 a 2) e Libertad (1 a 1), uma vitória apertada sobre o Talleres (2 a 1) na fase de grupos, além do empate por 1 a 1 contra o Atlético Nacional no mata-mata, que o São Paulo venceu nos pênaltis. Para garantir a classificação, é imprescindível que o time mantenha a defesa sólida e não permita gols da LDU. Caso sofra gol, terá que marcar quatro gols para eliminar o adversário no tempo normal.

Desde que Hernán Crespo voltou ao comando do São Paulo nas oitavas de final da Libertadores, ele ainda não conseguiu registrar nenhuma vitória. São três jogos sob seu comando, com dois empates frente ao Atlético Nacional e uma derrota para a LDU no jogo de ida das quartas. A fase de grupos foi dirigida por Luis Zubeldía. Conseguir a primeira vitória de Crespo nesta temporada é vital para a permanência da equipe na competição.

Por fim, a falta de gols expressivos também pesa contra o São Paulo nesta edição da Libertadores. O time nunca marcou três ou mais gols em uma partida até agora. O máximo que o Tricolor conseguiu foi dois gols, repetidamente, em jogos contra Alianza Lima, Libertad e Talleres. Para avançar na competição, será necessário quebrar essa barreira e marcar pelo menos três gols, algo que ainda não aconteceu em 2025. Curiosamente, a única vitória por três gols de diferença no ano foi no Campeonato Paulista, quando o time venceu o Mirassol por 4 a 1, no Morumbi.