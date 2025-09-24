Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz que 'as redes sociais acabaram com o futebol'

Renato Gaúcho anunciou sua demissão do comando técnico do Fluminense durante uma coletiva realizada na noite de terça-feira, 23, logo após o empate por 1 a 1 contra o Lanús, no Maracanã.

O resultado, que eliminou o Tricolor das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2025, selou o fim de sua passagem pela equipe.

Pedido de demissão antecedente à partida

O técnico revelou que já havia solicitado sua demissão ao presidente do clube antes mesmo da partida. Durante a coletiva, Renato desabafou sobre a sua saída. "Eu pedi demissão pro presidente antes de vir pra cá. A partir de agora vai estar um outro cara aqui, e vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o tempo que o torcedor quer, ou o tempo da cabeça dele. Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube", afirmou.

Ele destacou seu esforço e comprometimento, mas também fez questão de registrar o desgaste vivido ao longo de sua gestão.

Eu dei uma entrevista há uns dois meses e hoje estou repetindo: acabou o futebol. Acabou por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha — completou.

Jogo tenso e frustração da torcida

A partida contra o Lanús foi marcada por tensão dentro e fora de campo. Canobbio abriu o placar para o time argentino com um voleio no primeiro tempo, e Aquino empatou na etapa final.

No entanto, o resultado não foi suficiente para garantir a classificação do Fluminense, o que gerou grande frustração entre os mais de 50 mil torcedores presentes no Maracanã.

A insatisfação se manifestou em críticas a jogadores, como o lateral Renê e o volante Otávio, além do próprio treinador, que foi chamado de "burro" após as cinco substituições feitas nos minutos finais do jogo.

Fluminense confirma a saída de Renato Gaúcho

Após o anúncio de Renato Gaúcho, o Fluminense confirmou oficialmente sua saída por meio de uma nota nas redes sociais. Agora, o clube volta suas atenções para as competições nacionais, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

No próximo domingo, 28, o Tricolor estreia nesta nova fase do campeonato contra o Botafogo, no Maracanã, ainda sem um treinador definido.