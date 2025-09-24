Esporte

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz que 'as redes sociais acabaram com o futebol'

Após empate contra o Lanús, técnico comunica sua saída, em meio a tensões dentro e fora de campo

Fluminense: Renato Gaúcho pede demissão (Paul Ellis / AFP)

Fluminense: Renato Gaúcho pede demissão (Paul Ellis / AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09h38.

Renato Gaúcho anunciou sua demissão do comando técnico do Fluminense durante uma coletiva realizada na noite de terça-feira, 23, logo após o empate por 1 a 1 contra o Lanús, no Maracanã.

O resultado, que eliminou o Tricolor das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2025, selou o fim de sua passagem pela equipe.

Pedido de demissão antecedente à partida

O técnico revelou que já havia solicitado sua demissão ao presidente do clube antes mesmo da partida. Durante a coletiva, Renato desabafou sobre a sua saída. "Eu pedi demissão pro presidente antes de vir pra cá. A partir de agora vai estar um outro cara aqui, e vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o tempo que o torcedor quer, ou o tempo da cabeça dele. Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube", afirmou.

Ele destacou seu esforço e comprometimento, mas também fez questão de registrar o desgaste vivido ao longo de sua gestão.

Eu dei uma entrevista há uns dois meses e hoje estou repetindo: acabou o futebol. Acabou por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha — completou.

Jogo tenso e frustração da torcida

A partida contra o Lanús foi marcada por tensão dentro e fora de campo. Canobbio abriu o placar para o time argentino com um voleio no primeiro tempo, e Aquino empatou na etapa final.

No entanto, o resultado não foi suficiente para garantir a classificação do Fluminense, o que gerou grande frustração entre os mais de 50 mil torcedores presentes no Maracanã.

A insatisfação se manifestou em críticas a jogadores, como o lateral Renê e o volante Otávio, além do próprio treinador, que foi chamado de "burro" após as cinco substituições feitas nos minutos finais do jogo.

Fluminense confirma a saída de Renato Gaúcho

Após o anúncio de Renato Gaúcho, o Fluminense confirmou oficialmente sua saída por meio de uma nota nas redes sociais. Agora, o clube volta suas atenções para as competições nacionais, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

No próximo domingo, 28, o Tricolor estreia nesta nova fase do campeonato contra o Botafogo, no Maracanã, ainda sem um treinador definido.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFluminenseJogadores de futebol

Mais de Esporte

Levante x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Fluminense x Lanús: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Jogos de hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Vencedor do Bola de Ouro, Dembélé ganha R$ 2,1 milhões por semana

Mais na Exame

Negócios

Amigos da periferia foram estudar nos EUA e hoje faturam R$ 60 milhões ensinando inglês no WhatsApp

Mundo

China renuncia ao tratamento especial nas negociações da OMC

Brasil

Governo de SP lança nova linha de financiamento para moradia da CDHU sem reajuste anual

Casual

Por que a Technos é a marca de relojoaria nacional mais sustentável