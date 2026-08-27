Liverpool fecha com Barcola, do PSG, por cerca de R$ 840 milhões

O Liverpool chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain pela contratação de Bradley Barcola. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube inglês desembolsará cerca de 140 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 840 milhões na cotação atual, para contar com o atacante francês.

As negociações entre os clubes se estenderam por algumas semanas, mas chegaram a um desfecho positivo. Aos 23 anos, Barcola deve deixar Paris nas próximas horas para viajar à Inglaterra e finalizar os procedimentos para defender o Liverpool.

Barcola se despede do PSG após três temporadas

Contratado pelo PSG em 2023, depois de se destacar pelo Lyon, Barcola rapidamente ganhou espaço no elenco parisiense. O atacante evoluiu ao longo das últimas temporadas e também passou a ocupar um papel importante na seleção francesa.

A valorização do jogador fez com que ele se tornasse um dos nomes mais disputados do mercado europeu nesta janela. No Liverpool, Barcola chega para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Andoni Iraola.

O valor acertado entre Liverpool e PSG coloca a negociação entre as transferências mais caras do atual mercado europeu. Os 140 milhões de euros também aproximam o negócio da quantia investida pelo Real Madrid na contratação de Yan Diomande.

O clube espanhol anunciou nesta semana a chegada do atacante, que assinou vínculo de sete temporadas, válido até junho de 2033.

Com a transferência de Barcola, o Liverpool reforça o ataque com um jogador que chega à Inglaterra em plena ascensão na carreira e depois de três anos de crescimento no futebol francês.