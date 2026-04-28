Libertad x Independiente del Valle: horário, onde assistir e cenário do jogo

Libertad e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 19h (de Brasília), no estádio Tigo La Huerta, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Momento do Libertad na competição

O Libertad chega pressionado para o confronto após um início complicado na fase de grupos.

A equipe soma duas derrotas em dois jogos, com apenas um gol marcado e quatro sofridos, ocupando a última posição do Grupo H. Jogando em casa, o time paraguaio tenta reagir para seguir com chances de classificação.

Situação do Independiente del Valle

Do outro lado, o Independiente del Valle aparece na liderança da chave, com quatro pontos conquistados em duas partidas. A equipe equatoriana soma uma vitória e um empate, com três gols marcados e apenas um sofrido, e tenta manter a invencibilidade para se consolidar na ponta.

Onde assistir Libertad x Independiente del Valle ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN 3 e pelo Disney+.

Que horas é o jogo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).