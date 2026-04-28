Esporte

Libertad x Independiente del Valle: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

CORDOBA, ARGENTINA - OCTOBER 01: Detail of Copa Sudamericana trophy after the Copa CONMEBOL Sudamericana 2022 Final match between Sao Paulo and Independiente del Valle at Mario Alberto Kempes Stadium on October 01, 2022 in Cordoba, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) (Marcelo Endelli/Getty Images)

CORDOBA, ARGENTINA - OCTOBER 01: Detail of Copa Sudamericana trophy after the Copa CONMEBOL Sudamericana 2022 Final match between Sao Paulo and Independiente del Valle at Mario Alberto Kempes Stadium on October 01, 2022 in Cordoba, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) (Marcelo Endelli/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h00.

Libertad e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 19h (de Brasília), no estádio Tigo La Huerta, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Momento do Libertad na competição

O Libertad chega pressionado para o confronto após um início complicado na fase de grupos.

A equipe soma duas derrotas em dois jogos, com apenas um gol marcado e quatro sofridos, ocupando a última posição do Grupo H. Jogando em casa, o time paraguaio tenta reagir para seguir com chances de classificação.

Situação do Independiente del Valle

Do outro lado, o Independiente del Valle aparece na liderança da chave, com quatro pontos conquistados em duas partidas. A equipe equatoriana soma uma vitória e um empate, com três gols marcados e apenas um sofrido, e tenta manter a invencibilidade para se consolidar na ponta.

Onde assistir Libertad x Independiente del Valle ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN 3 e pelo Disney+.

Que horas é o jogo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

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