Léo Batista, locutor esportivo da Globo, é internado em estado grave

Léo Batista, jornalista esportivo de 92 anos, foi internado no Hospital Rios D'or, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Até o momento, sua família e equipe não se pronunciaram sobre seu estado de saúde. O hospital, por sua vez, reforçou sua política de não divulgar informações sem a autorização do paciente ou dos familiares.

Em entrevista ao portal Terra, um familiar do jornalista revelou que ele estava "debilitado desde a semana passada". No entanto, não foram fornecidos detalhes sobre a causa de sua internação, e tanto os profissionais de saúde quanto os parentes mantiveram sigilo sobre o assunto.

A última aparição pública de Léo Batista foi em outubro de 2024, no velório de Cid Moreira, onde o jornalista preferiu não conversar com a imprensa presente.

Quem é Leo Batista?

Léo Batista é um experiente apresentador, dublador e locutor, com mais de 50 anos de carreira na Rede Globo, onde ingressou em 1970. Após a morte de Cid Moreira, ele se tornou o funcionário mais antigo da emissora, comandando quadros esportivos e apresentando algumas edições do programa Globo Esporte. Léo foi um dos jornalistas que transmitiram a primeira partida oficial de Garrincha no futebol.

Aos 92 anos, ele foi casado com Leyla Chavantes Belinaso, que faleceu aos 84 anos, em 29 de janeiro de 2022. Em 2023, Léo se envolveu em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro enquanto dirigia. Ele colidiu com a moto de um motoboy na Freguesia, na Zona Oeste, mas não sofreu ferimentos, enquanto o motociclista ficou ferido.