Convocação da Seleção: quando e onde assistir à primeira lista de Ancelotti após a Copa

Seleção Brasileira: confira os possíveis nomes presentes na primeira lista de Ancelotti (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10h28.
Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira, 9, a primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Os escolhidos irão participar de dois amistosos contra a Austrália em setembro e de um contra a Índia em outubro.
O anúncio dos convocados será transmitido ao vivo no canal oficial da CBF TV, a partir das 15 horas.
Além do canal da CBF, também será possível assistir à convocação no Sportv e na Getv.
A expectativa é que Carlo Ancelotti inicie uma nova era para a Seleção Brasileira. Entre os 26 nomes escolhidos, o público pode esperar jogadores jovens e nomes com pouca ou nenhuma experiência em Copas do Mundo.
Uma lista de pré-convocados não oficial mostra alguns nomes novos na Seleção Brasileira. Entre eles estão: André e Breno Bidon, do Corinthians; Gabriel Bontempo, do Santos; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; e Otávio, Jonathan Jesus, Zé Lucas, Matheus Pereira e Kaio Jorge, do Cruzeiro.
Os primeiros dois amistosos do novo grupo serão contra a Austrália em setembro. A primeira partida acontece no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e a segunda no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Em seguida, a delegação segue para a Índia. O Brasil enfrenta a seleção indiana pela primeira vez na história no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Ainda neste ano, o Brasil também deve voltar ao campo em novembro para amistosos contra Japão e Singapura.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo)
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo)
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)