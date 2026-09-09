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Fase de grupos copa 2026

Convocação da Seleção: quando e onde assistir à primeira lista de Ancelotti após a Copa

Carlo Ancelotti revela, a partir das 15h, os nomes dos 26 jogadores que representarão o Brasil durante amistosos contra Austrália e Índia; partidas serão disputadas em 25 e 29 de setembro e 3 de outubro

Seleção Brasileira: confira os possíveis nomes presentes na primeira lista de Ancelotti (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Seleção Brasileira: confira os possíveis nomes presentes na primeira lista de Ancelotti (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10h28.

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Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira, 9, a primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Os escolhidos irão participar de dois amistosos contra a Austrália em setembro e de um contra a Índia em outubro.

Que horas é a convocação de Ancelotti hoje?

O anúncio dos convocados será transmitido ao vivo no canal oficial da CBF TV, a partir das 15 horas.

Onde assistir à convocação de Ancelotti?

Além do canal da CBF, também será possível assistir à convocação no Sportv e na Getv.

O que esperar da nova convocação?

A expectativa é que Carlo Ancelotti inicie uma nova era para a Seleção Brasileira. Entre os 26 nomes escolhidos, o público pode esperar jogadores jovens e nomes com pouca ou nenhuma experiência em Copas do Mundo.

Uma lista de pré-convocados não oficial mostra alguns nomes novos na Seleção Brasileira. Entre eles estão: André e Breno Bidon, do Corinthians; Gabriel Bontempo, do Santos; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; e Otávio, Jonathan Jesus, Zé Lucas, Matheus Pereira e Kaio Jorge, do Cruzeiro.

Qual é o cronograma da Seleção Brasileira em 2026?

Os primeiros dois amistosos do novo grupo serão contra a Austrália em setembro. A primeira partida acontece no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e a segunda no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Em seguida, a delegação segue para a Índia. O Brasil enfrenta a seleção indiana pela primeira vez na história no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Ainda neste ano, o Brasil também deve voltar ao campo em novembro para amistosos contra Japão e Singapura.

Quem Ancelotti convocou para a Copa de 2026?

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo)

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

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