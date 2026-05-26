Lanús x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

Lanús e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 19h (de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é válido pelo Grupo G.

Mirassol chega líder e perto das oitavas

O Mirassol ocupa a liderança do Grupo G, com 12 pontos em 5 jogos. A equipe brasileira soma quatro vitórias e uma derrota, marcou 7 gols, sofreu 3 e tem saldo positivo de +4, com aproveitamento de 80%.

Na rodada passada, o clube venceu o Always Ready por 2 a 1 fora de casa e manteve a ponta da chave. O time depende apenas de si para confirmar classificação às oitavas de final da Libertadores.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados avançam às oitavas, enquanto o terceiro colocado vai para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Lanús tenta reação em casa

O Lanús aparece na 3ª colocação do grupo, com 6 pontos em 5 partidas. Os argentinos têm campanha de duas vitórias e três derrotas, apenas 2 gols marcados e 7 sofridos, além de saldo negativo de -5.

Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 0 para a LDU, no Equador, e chega pressionada para a rodada decisiva. Uma vitória pode recolocar o time na disputa direta pela classificação.

Onde assistir Lanús x Mirassol ao vivo?

A partida terá transmissão da Paramount+.

Que horas é o jogo Lanús x Mirassol hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).