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8 mil inscritos, R$ 15 milhões: os números por trás do maior prêmio para universitários do Brasil

Organização por trás do prêmio já impactou mais de 120 mil jovens e está com inscrições abertas para a edição de 2026

Os vencedores do Prêmio Na Prática: eles esperam um impacto positivo da adoção da inteligência artificial (Germano Lüders/Exame)

Os vencedores do Prêmio Na Prática: eles esperam um impacto positivo da adoção da inteligência artificial (Germano Lüders/Exame)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h38.

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Por trás de qualquer prêmio bem-sucedido existe uma engrenagem de números que raramente aparece ao público. 

No caso do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, os bastidores da primeira edição ajudam a explicar por que a iniciativa se consolidou tão rápido como referência de reconhecimento para quem ainda está na graduação.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

O funil de uma edição inteira

Foram mais de 8 mil inscrições na primeira edição do prêmio, das quais cerca de 1.600 candidaturas avançaram para avaliação mais detalhada. O processo incluiu mais de 250 entrevistas até o corte final, que resultou em 15 finalistas nacionais e, depois, cinco vencedores regionais mais um vencedor nacional. 

Para viabilizar essa estrutura, incluindo etapas com inteligência artificial, bancas regionais, imersão em São Paulo e a viagem à China dos vencedores, a organização declarou um investimento de R$ 15 milhões na execução da edição.

Por que um banco decidiu investir em prêmio para universitário

A entrada do BTG Pactual não é um caso isolado de patrocínio pontual. Bancos e federações industriais têm ampliado presença em programas de formação de talento antes mesmo da entrada formal no mercado de trabalho, uma estratégia de posicionamento de marca que se soma ao viés filantrópico declarado. 

Para o Na Prática, a mudança de estrutura significou mais recursos para expandir o próprio ecossistema de programas, incluindo o prêmio nacional lançado em 2025.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Um prêmio pensado para durar

O tamanho do investimento e da estrutura de seleção explica por que o Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário já nasceu com ambição de escala nacional, dividido por região para dar chance a estudantes fora do eixo Rio-São Paulo. 

Com uma segunda edição já em andamento, a organização sinaliza que o prêmio deixou de ser um piloto e passou a fazer parte do planejamento de longo prazo do grupo.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo UniversitárioNa Prática
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