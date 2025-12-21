Juventus da Mooca: quando virou SAF e por quê

O Juventus da Mooca virou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em outubro de 2025 após oficializar a mudança em cerimônia realizada no Salão Grená, em São Paulo. A adoção do novo modelo tem como objetivo profissionalizar a gestão, reorganizar a estrutura administrativa e ampliar as fontes de receita do clube paulista.

Com a constituição da SAF, o Juventus passa a operar sob um modelo societário para a governança corporativa e para atração de investimentos. A mudança busca criar bases mais sólidas para o desenvolvimento esportivo e estrutural, mantendo a identidade histórica do clube fundado em 1924, no bairro da Mooca, em São Paulo.

Estratégia comercial

A nova fase do Juventus SAF começou também no campo comercial. O clube fechou seu primeiro contrato de patrocínio máster desde a adoção do modelo, firmando acordo com a Pátria Cidadania para a temporada de 2026. A empresa terá exposição central na camisa de jogo e de treino, além de presença em backdrops, placas no estádio e ativações digitais.

Especializada em processos de cidadania italiana e europeia, a Pátria Cidadania atua no Brasil, na Itália e em Portugal. O segmento tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela busca de brasileiros por mobilidade internacional para estudo, trabalho e residência no exterior. No caso do Juventus, a parceria também dialoga com a origem ítalo-brasileira do clube e com a história da Mooca como reduto de imigrantes italianos.

O contrato tem duração de um ano e não teve valores divulgados. O acordo inclui ainda cotas de camisas oficiais, ingressos e ações presenciais na Rua Javari, com experiências para torcedores em dias de jogo. A negociação foi conduzida pela Wolff Sports & Marketing, agência responsável pela comercialização das propriedades do clube.

Do ponto de vista da gestão, o patrocínio chega em um momento de reorganização estrutural. A SAF do Juventus projeta investimentos até 2027 para a modernização do Estádio Conde Rodolfo Crespi, com ampliação da capacidade para cerca de 15 mil torcedores e criação de novos serviços, como áreas gastronômicas, centro de fisioterapia, academia, spa e hotel para atletas. A proposta é transformar o estádio em um complexo multifuncional, com atividades além das partidas.

A SAF do Juventus-SP

A criação da SAF do Juventus foi aprovada em assembleia de sócios realizada quatro meses antes da assinatura do contrato. Na ocasião, 83,85% dos associados votaram favoravelmente à proposta apresentada pela Contea Capital e pela REAG Capital Holding. Ao final do processo, a Contea Capital assumiu integralmente o projeto.

A operação envolveu a aquisição de 90% do futebol do clube por R$ 480 milhões, valor a ser investido ao longo de dez anos. O plano prevê aportes escalonados, com um investimento inicial estimado em R$ 20 milhões no início da operação, destinada para a montagem do elenco da temporada seguinte e para a reestruturação administrativa.

Além dos investimentos financeiros, o projeto estabelece metas esportivas de médio e longo prazo, como o retorno à elite do Campeonato Paulista em 2027, a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro em 2028, o acesso à Série B em 2031 e à Série A em 2035.