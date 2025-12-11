Jovem ateia fogo em estádio de time após rebaixamento

O estádio do FC Haka Valkeakoski, um dos times de futebol mais populares da Finlândia, amanheceu completamente destruído nesta quinta-feira, 11. Torcedores que protestavam contra o rebaixamento do clube para a segunda divisão do campeonato local atearam fogo nas arquibancadas do estádio Factory Field.

Segundo o clube, as operações foram 'significativamente' afetadas e uma das arquibancadas ficou totalmente destruída.

Três adolescentes foram presos. Um jovem de 15 anos admitiu der iniciado o incêndio.

FC Haka, one of Finland's biggest clubs was relegated. In protest 3 minors sets the home ground to fire.pic.twitter.com/HffEmWfG19 — Total Football (@TotalFootbol) December 11, 2025

Tentativas para reconstrução

Para reconstruir o estádio, o clube anunciou uma série de medidas e pede ajuda para os torcedores.

Foi criada uma comunidade entre os apoiadores para arrecadar fundos por meio de doações e sorteios de itens como camisas valiosas.

"O FC Haka promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance nesta situação difícil. A destruição da última arquibancada do campo de Tehtaa pelo fogo é um grande golpe para toda a comunidade do clube. O incêndio tornou o campo parcialmente inutilizável", escreveu o Haka Valkeakoski em nota.