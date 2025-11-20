Brasil

Incêndio na COP30: ministro do Turismo diz que final do evento não será adiado

Segundo Sabino, não há feridos e é provável que incêndio tenha começado "próximo ao estande da China", mas que a situação já está contida

Bombeiro corre para tentar controlar fogo em pavilhão da conferência (Reprodução /Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14h48.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 14h54.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 20, que o incêndio na COP30 não causará o adiamento do final do evento, marcado para a sexta-feira, 21. A retomada das negociações ainda serão avaliadas, de acordo com o ministro.

"De forma alguma [iremos cancelar o final do evento]. Foi um sucesso até aqui", disse ele. "Tivemos muita vitória até aqui", afirmou.

Segundo Sabino, não há feridos e que é provável que o incêndio tenha começado "próximo ao estande da China". Ainda segundo ele, a situação já está contida.

Sobre a causa do incêndio, Sabino afirmou que "pode ter sido um carregamento de um celular sendo mal feito, pode ter sido um técnico irresponsável". Existe também a possibilidade de ser um curto-circuito.

A organização da COP30 informou que o incêndio está controlado e não deixou feridos. Segundo a organização, "as equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local".

