Jogos de hoje, terça-feira, 6; onde assistir e horários

Início da fase de pré-Libertadores, Grêmio no Campeonato Gaúcho e Copa do Rei são destaques do futebol desta terça-feira.

Na Venezuela, Puerto Cabello enfrenta o Defensor Sporting em busca de uma vaga na fase de grupos.

No Gauchão, o Grêmio encara o Novo Hamburgo, buscando manter a liderança da competição. A equipe tem 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.

Na Copa do Rei, Mallorca e Real Sociedad se enfrentam no jogo de ida da semifinal.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Copa Conmebol Libertadores

21h30 - Puerto Cabello x Defensor Sporting - ESPN, Star+ e Conmebol TV

Copa da Alemanha

16h45 - Bayer Leverkusen x Stuttgart - Star+

Copa do Rei

17h - Mallorca x Real Sociedad - ESPN 2 e Star+

Campeonato Escocês

17h - Rangers x Aberdeen - Star+

Copa da Liga Argentina

19h - Sarmiento x Defensa y Justicia - Star+

21h15 - A. Tucumán x Argentinos Juniors - Star+

Campeonato Gaúcho

21h30 - Grêmio x Novo Hamburgo-RS - Premiere e GZH (internet)

Concacaf Champions League

22h - Comunicaciones (GUA) x Monterrey - Star+

