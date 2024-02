Palmeiras supera Flamengo e é o time que melhor contrata no Brasil; veja comparação

O Palmeiras é um verdadeiro case de sucesso dentro de campo nos últimos anos. E fora dele também. Um levantamento feito pelo site Torcedores.com, levando em consideração as últimas cinco temporadas, mostra que o alviverde também possui a melhor estratégia no mercado de transferência e supera o Flamengo como time que melhor contrata no Brasil.

De 2019 para cá, Flamengo e Palmeiras empilharam as principais taças nacionais e continentais, mas o alviverde precisou gastar menos para isso. Enquanto o clube paulista gastou € 83,58 milhões (R$ 451,3 milhões, na cotação atual) em contratações, o rubro-negro desembolsou quase o dobro deste valor: € 160,75 milhões (R$ 1,15 milhão).

Desta forma, o Flamengo gastou cerca de € 213,2 mil (R$ 1,15 milhão) por ponto conquistado no período, enquanto cada ponto do Palmeiras custou € 117,2 mil (R$ 632,8 mil). Portanto, dentro de campo, o time de Abel Ferreira saiu 1,9 vez mais barato e acabou conquistando os mesmos títulos — a equipe carioca possui uma Supercopa a mais que o Palmeiras.

Alguns clubes gastaram menos que o Palmeiras por pontos conquistados no período — Atlético-MG, Athletico, São Paulo e Corinthians, por exemplo —, mas não chegaram nem perto da quantidade de taças conquistadas pelo alviverde. Esse motivo faz com que o Verdão seja o time que melhor contrata no país.

Além dos títulos conquistados, o Palmeiras também se destaca no poder de revenda de seus jogadores. Foi assim nas transferências de Danilo para o Nottingham Forest, Matías Viña para a Roma e Arthur para o Zenit, que geraram aos cofres do clube paulista um total de R$ 256 milhões, com um lucro de R$ 25,2 milhões.

Ao todo, o time alviverde arrecarou € 74,2 milhões (cerca de R$ 401 milhões) apenas com as vendas dos jogadores que chegaram e saíram entre 2019 e 2023. Em linhas gerais, o Palmeiras conseguiu ganhar 1,5 vez a mais que o Flamengo com as vendas de seus jogadores, gastando quase duas vezes menos que o time rubro-negro.