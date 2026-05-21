Aston Villa abre caminho, e Inglaterra fica a dois passos de feito inédito na Europa

O Aston Villa abriu caminho para um feito sem precedentes do futebol inglês nas competições da Uefa. Campeão da Liga Europa após vencer o Freiburg por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Istambul, o clube colocou a Inglaterra a duas vitórias de uma possível tríplice coroa continental.

Crystal Palace e Arsenal ainda disputam as finais da Liga Conferência e da Champions League, respectivamente. Se os dois confirmarem seus títulos, o país se tornará o primeiro da história a conquistar, em uma mesma temporada, os três principais torneios europeus de clubes.

Crystal Palace e Arsenal podem completar a façanha

A missão inglesa continua nas duas finais restantes do calendário europeu. No dia 27, o Crystal Palace encara o Rayo Vallecano, em Leipzig, na decisão da Liga Conferência. Três dias depois, no encerramento da temporada continental, será a vez do Arsenal disputar a grande final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.

Campeão da Premier League, o clube londrino busca sua primeira taça europeia diante do atual vencedor do torneio. Caso Crystal Palace e Arsenal confirmem os títulos, a Inglaterra se tornará o primeiro país da história a conquistar, numa mesma temporada, Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Chance recente, sonho ainda inédito

A possibilidade de uma "tríplice coroa" europeia é relativamente nova. A Liga Conferência, terceira competição da Uefa em importância, surgiu apenas na temporada 2021/22.

A primeira seleção de clubes a ter chance de realizar o feito foi a Itália, em 2022/23. Naquele ano, Fiorentina, Roma e Inter de Milão chegaram às finais da Liga Conferência, Liga Europa e Champions, respectivamente.

O plano, porém, não deu certo e West Ham, Sevilla e Manchester City ficaram com os títulos. Dois ingleses, inclusive.

Na temporada passada, a Inglaterra voltou a empilhar troféus continentais: Chelsea venceu a Liga Conferência, enquanto o Tottenham levantou a Liga Europa após superar o Manchester United em uma final doméstica. A Champions, contudo, escapou das mãos inglesas, com o PSG derrotando a Inter de Milão na decisão após eliminar o Arsenal na semifinal.

A presença inglesa nas decisões da Uefa virou rotina nos últimos anos. Desde 2022, foram disputadas 15 finais europeias, considerando Champions League, Liga Europa e Liga Conferência. Nesse período, clubes ingleses apareceram em nove dessas decisões e já conquistaram cinco títulos.

Confira os campeões ingleses recentes:

Manchester City: Champions League 2022/23

West Ham: Liga Conferência 2022/23

Chelsea: Liga Conferência 2024/25

Tottenham: Liga Europa 2024/25

Aston Villa: Liga Europa 2025/26

O cenário reforça a força do país também além dos clubes. A seleção inglesa, por exemplo, disputou as finais das duas últimas Eurocopas, em 2021 e 2024.

O desfecho, porém, foi amargo nas duas ocasiões: derrota para a Itália nos pênaltis, em Wembley, e vice diante da Espanha na edição seguinte.

Itália, Espanha e Alemanha aparecem logo atrás

Apesar da força inglesa recente, outras ligas importantes também marcaram presença nas grandes decisões europeias.

A Itália acumulou sete finais desde 2022, distribuídas entre Roma, Fiorentina, Atalanta e Inter de Milão. Apenas Roma, na Liga Conferência 2021/22, e Atalanta, na Liga Europa 2023/24, conseguiram levantar o troféu.

A Espanha, tradicional potência continental, teve brilho concentrado sobretudo no Real Madrid, campeão da Champions em 2021/22 e 2023/24. Além disso, o Sevilla conquistou a Liga Europa 2022/23, enquanto o Betis bateu na trave na Liga Conferência.

Agora, o país volta ao protagonismo com o Rayo Vallecano, que disputará uma final europeia inédita contra o Crystal Palace.

Já a Alemanha soma quatro finais recentes e apenas um título: o Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa em 2021/22. Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund também chegaram às decisões, mas terminaram com o vice.