Jogos de hoje, quinta-feira, 14; onde assistir e horários

O jogos do Al Fayha contra Al Ahli no Campeonato Saudita, assim como as partidas da Liga Europa e Liga Conferência são os destaques do futebol desta quinta-feira, 14.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Liga Conferência

14h45 - Bayer Leverkusen x Molde - ESPN e Star+

14h45 - LASK x Toulouse - Star+

14h45 - Union SG x Liverpool - ESPN e Star+

14h45 - Rennes x Villarreal - Star+

- 14h45 - Roma x Sheriff - Star+

- 14h45 - Aberdeen x Frankfurt - Star+

14h45 - Fenerbahçe x Spartak - Star+

14h45 - Ferencváros x Fiorentina - Star+

14h45 - Legia x AZ - Star+

14h45 - Zrinjski x Aston Villa - Star+

Campeonato Saudita

17h - Al Fayha x Al Ahli - Canal GOAT (Youtube)

Liga Europa

17h - Ajax x AEK Atenas - Star+

17h - Real Betis x Rangers - Star+

17h - Brighton x Olympique de Marselha - ESPN e Star+

17h - Raków x Atalanta - Star+

17h - Sporting x Sturm - ESPN e Star+

17h - West Ham x Freiburg - Star+

17h - Lille x KÍ - Star+

17h - Lugano x Besiktas - Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

