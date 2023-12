Champions League 2023: veja os times que estão classificados para as oitavas de final

Os últimos jogos da fase de grupos da UEFA Champions League estão se aproximando, com o momento decisivo antes das oitavas de final da temporada 2023/2024.

Entre hoje, 12, e quarta-feira, 13, os 32 clubes jogarão pela última rodada para completar a lista de 16 classificados ao mata-mata.

Alguns times já garantiram sua vaga na próxima fase da competição mais importante da Europa, enquanto outros ainda estão lutando para garantir um lugar nas oitavas.

Até o momento, equipes como Bayern de Munique, Inter de Milão, Manchester City, Barcelona, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Lazio, RB Leipzig, Real Madrid e Real Sociedad já têm seu lugar garantido nas oitavas de final.

No entanto, a fase de grupos ainda está em andamento e restam dez vagas disponíveis. Os confrontos finais da fase de grupos serão disputados até o dia 13 de dezembro.

A partir de fevereiro de 2024, terá início a etapa do mata-mata, quando as equipes classificadas disputarão as oitavas de final, buscando avançar na competição rumo ao título da UEFA Champions League. As expectativas estão altas para ver quais times conquistarão as vagas finais e quais confrontos emocionantes serão definidos para a fase eliminatória.

Quais clubes já estão classificados?

Grupo A

Bayern de Munique

Grupo B

Sem clubes classificados até o momento.

Grupo C

Real Madrid

Grupo D

Real Sociedad

Inter de Milão

Grupo E

Sem clubes classificados até o momento.

Grupo F

Sem clubes classificados até o momento.

Grupo G

Manchester City

RB Leipzig

Grupo H

Sem clubes classificados até o momento.

Como funcionam as oitavas de final da Champions League?

Os dois times que ocuparem as duas primeiras posições de cada um dos oito grupos na Liga dos Campeões garantirão vaga nas oitavas de final. Em 18 de dezembro, um sorteio será realizado para determinar os confrontos, dividindo as equipes em dois potes distintos: um contendo os líderes de cada grupo e outro com os segundos colocados.

Quanto vale a classificação para as oitavas de final?

No geral, a UEFA vai distribuir € 2 bilhões (R$ 10,7 milhões, na cotação atual) de premiação entre os 32 participantes em 4 partes: taxas iniciais igualitárias, performance, coeficiente histórico de 10 anos e variáveis do mercado.

Os 32 times que chegarem à fase de grupos têm garantidos um prêmio de € 15,64 milhões (R$ 83,3 milhões). Os clubes também recebem valores fixos com base em seus resultados na fase de grupos, que são: € 2,8 milhões por vitória e € 930 mil por empate.

Por outro lado, a partir das oitavas de final, os times recebem valores fixos conforme o seu progresso na disputa. Se a campanha for excelente na fase de grupos, o campeão da Champions League 2023/24 pode levar para casa € 85,14 milhões (R$ 457 milhões) em premiação - tirando os valores do coeficiente histórico e mercado.