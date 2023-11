Liverpool x LASK: onde assistir, horários e escalações pela Liga Europa

O Liverpool e LASK se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 17h, no Estádio Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra. A partida é válida pelo grupo E da 5º rodada da Liga Europa.

Os anfitriões lideram o grupo com nove pontos. Uma vitória asseguraria a classificação dos Reds para a próxima fase do torneio. Contudo, para o confronto, o time inglês não poderá contar com o goleiro brasileiro Alisson e o atacante Diogo Jota, ambos lesionados.

O técnico Jurgen Klopp está considerando poupar titulares, apesar da importância do jogo. Ele mencionou o acúmulo de partidas na temporada como um desafio.

"Estamos entrando na fase mais intensa da temporada. Teremos muitos jogos em um espaço curto de tempo. Precisaremos fazer algumas escolhas. No entanto, entraremos nesta partida com a intenção de sair vitoriosos", afirmou o treinador alemão.

Por outro lado, o LASK está na última posição do grupo, com três pontos. Portanto, uma vitória é crucial para os visitantes manterem suas chances de avançar na Liga Europa.

No outro jogo do grupo, Toulouse (França) e Union Saint-Gilloise (Bélgica) se enfrentam em território francês. Os anfitriões estão na segunda posição, com sete pontos, enquanto os belgas possuem quatro pontos, ocupando o terceiro lugar no Grupo E.

Se o Toulouse não vencer, o Liverpool garantirá sua vaga nas oitavas de final da Liga Europa com uma rodada de antecedência.

Provável escalação do Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Curtis Jones, Szoboszlai e Mac Allister (Gravenberch); Diogo Jota (Luis Díaz), Darwin Nuñez (Gakpo) e Salah.

Técnico: Jurgen Klopp.

Provável escalação do LASK

​Lawaw; Ziereis, Andrade e Talovierov; Stojkovic, Ljubic, Jovicic e Bello; Marin Ljubicic, Zulj e Usor.

Técnico: Thomas Sageder.

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool pela Liga Europa?

O jogo desta quinta-feira, às 17h, entre Liverpool x LASK terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Liverpool?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Liverpool?