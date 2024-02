Jogos de hoje, quinta-feira, 1; onde assistir e horários

O confronto da Seleção Brasileira contra a Venezuela pelo Pré-Olímpico é o destaque do futebol desta quinta-feira, 1.

O dia também será marcado pelo Campeonato Carioca, com a disputa entre Fluminense e Bangu. Além do Campeonato Paulista, que conta com jogos do São Bernardo contra o Inter de Limeira, e Novorizontino contra Ituano.

Fora do Brasil, estão marcados campeonatos como a Premier League, que será sacudida pelo confronto entre Wolves e Manchester United e West Ham contra o Bournemouth.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Pré-Olímpico

20h - Venezuela x Brasil - Sportv e Globoplay

Campeonato Paulista

19h - Botafogo-SP x Santo André - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

19h - Inter de Limeira x São Bernardo - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

19h - Novorizontino x Ituano - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

Campeonato Carioca

21h30 - Fluminense x Bangu - Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

Premier League

16h30 - West Ham x Bournemouth - Star+

17h15 - Wolves x Manchester United - ESPN e Star+

La Liga

17h - Getafe x Real Madrid - Star+

Campeonato Cearense

20h30 - Ceará x Atlético Cearense - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Pernambucano

21h - Flamengo Arcoverde x Sport - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Baiano

19h15 - Bahia x Barcelona-BA - TV Bahia

21h30 - Jequie x Vitória - TV Bahia

Campeonato Paranaense

20h30 - Azuriz x Coritiba

Copa da Liga Argentina

19h - Boca Juniors x Sarmiento Junin - Star+

Amistoso

15h - Al-Nassr x Inter Miami - AppleTV

Onde irá transmitir o jogo do Brasil pelo Pré-Olímpico, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 20h entre Venezuela x Brasil terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje?

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Fluminense x Bangu terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Qual canal irá passar o jogo do Al Nassr?

O jogo Al-Nassr x Inter Miami terá transmissão ao vivo na AppleTV, às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Globoplay