Jogos de hoje, quinta, 23: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira, 23, marca o fim dos jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia dos últimos clubes do Brasileirão. Além da sequência dos campeonatos europeus, que entram em fase final.
Dentre os principais jogos, destaque para Palmeiras x Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Defensa y Justicia x Boca Juniors pelo Campeonato Argentino.
A programação ainda inclui partidas da Copa da Itália, Campeonato Português, Campeonato Espanhol, Campeonato Holandês e Campeonato Saudita.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Copa do Brasil
- 19h - Atlético-MG x Ceará
- 19h30 - Palmeiras x Jacuipense
- 21h30 - Athletico-PR x Atlético - GO
- 21h30 - Operário-PR x Fluminense
Campeonato Saudita
- 13h10 - Al Najma x Al Taawoun
Campeonato Holandês
- 13h45 - Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar
- 16h - PSV x PEC Zwolle
Campeonato Espanhol
- 14h - Levante x Sevilla
- 15h - Rayo Vallecano x Espanyol
- 16h30 - Real Oviedo x Villarreal
Campeonato Português
Copa da Alemanha
- 15h45 - Stuttgart x Freiburg
Campeonato Argentino
- 20h - Defensa y Justicia x Boca Juniors
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 23.
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 23.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 23.
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 23.
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quinta, 23.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 19h - Atlético-MG x Ceará - Copa do Brasil
- 21h30 - Athletico-PR x Atlético-GO - Copa do Brasil
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quinta, 23.
ESPN
- 15h45 - Stuttgart x Freiburg - Copa da Alemanha
- 20h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quinta, 23.
ESPN3
- 15h - Casa Pia x Braga - Campeonato Português
ESPN4
- 14h - Levante x Sevilla - Campeonato Espanhol
- 16h30 - Real Oviedo x Villarreal - Campeonato Espanhol
XSports
- 15h45 - Stuttgart x Freiburg - Copa da Alemanha
Premiere
- 19h - Atlético-MG x Ceará - Copa do Brasil
- 21h30 - Athletico-PR x Atlético-GO - Copa do Brasil
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 23.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar - Campeonato Holandês
- 14h - Levante x Sevilla - Campeonato Espanhol
- 15h - Rayo Vallecano x Espanyol - Campeonato Espanhol
- 15h - Casa Pia x Braga - Campeonato Português
- 15h45 - Stuttgart x Freiburg - Copa da Alemanha
- 16h - PSV x PEC Zwolle - Campeonato Holandês
- 16h30 - Real Oviedo x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 20h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino
Canal Goat
- 13h10 - Al Najma x Al Taawoun - Campeonato Saudita
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GeTv nesta quinta, 23.
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 23.
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 23.
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount+ nesta quinta, 23.
Prime Video
- 19h30 - Palmeiras x Jacuipense - Copa do Brasil
- 21h30 - Operário-PR x Fluminense - Copa do Brasil
Cazé TV
- Nenhum jogo vai passar na CazéTV nesta quinta, 23.