Jogos de hoje, quinta, 23: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta online e na TV por assinatura

Futebol: Quinta-feira será repleta de jogos de diversos campeonatos no Brasil e no mundo (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h19.

A quinta-feira, 23, marca o fim dos jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia dos últimos clubes do Brasileirão. Além da sequência dos campeonatos europeus, que entram em fase final.

Dentre os principais jogos, destaque para Palmeiras x Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Defensa y Justicia x Boca Juniors pelo Campeonato Argentino.

A programação ainda inclui partidas da Copa da Itália, Campeonato Português, Campeonato Espanhol, Campeonato Holandês e Campeonato Saudita.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Brasil

  • 19h - Atlético-MG x Ceará
  • 19h30 - Palmeiras x Jacuipense
  • 21h30 - Athletico-PR x Atlético - GO
  • 21h30 - Operário-PR x Fluminense

Campeonato Saudita

  • 13h10 - Al Najma x Al Taawoun

Campeonato Holandês

  • 13h45 - Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar
  • 16h - PSV x PEC Zwolle

Campeonato Espanhol

  • 14h - Levante x Sevilla
  • 15h - Rayo Vallecano x Espanyol
  • 16h30 - Real Oviedo x Villarreal

Campeonato Português

  • 15h - Casa Pia x Braga

Copa da Alemanha

  • 15h45 - Stuttgart x Freiburg

Campeonato Argentino

  • 20h - Defensa y Justicia x Boca Juniors

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 23.

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 23.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 23.

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 23.

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quinta, 23.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 19h - Atlético-MG x Ceará - Copa do Brasil
  • 21h30 - Athletico-PR x Atlético-GO - Copa do Brasil

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quinta, 23.

ESPN

  • 15h45 - Stuttgart x Freiburg - Copa da Alemanha
  • 20h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quinta, 23.

ESPN3

  • 15h - Casa Pia x Braga - Campeonato Português

ESPN4

  • 14h - Levante x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 16h30 - Real Oviedo x Villarreal - Campeonato Espanhol

XSports

  • 15h45 - Stuttgart x Freiburg - Copa da Alemanha

Premiere

  • 19h - Atlético-MG x Ceará - Copa do Brasil
  • 21h30 - Athletico-PR x Atlético-GO - Copa do Brasil

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 23.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar - Campeonato Holandês
  • 14h - Levante x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 15h - Rayo Vallecano x Espanyol - Campeonato Espanhol
  • 15h - Casa Pia x Braga - Campeonato Português
  • 15h45 - Stuttgart x Freiburg - Copa da Alemanha
  • 16h - PSV x PEC Zwolle - Campeonato Holandês
  • 16h30 - Real Oviedo x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 20h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

Canal Goat

  • 13h10 - Al Najma x Al Taawoun - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GeTv nesta quinta, 23.

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 23.

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 23.

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount+ nesta quinta, 23.

Prime Video

  • 19h30 - Palmeiras x Jacuipense - Copa do Brasil
  • 21h30 - Operário-PR x Fluminense - Copa do Brasil

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na CazéTV nesta quinta, 23.
Mais de Esporte

Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?

Athletico-PR x Atlético-GO: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

O segredo de Ronaldinho Gaúcho: por que jogador dá passe olhando para o outro lado?

Palmeiras x Jacuipense: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Mais na Exame

Ciência

Rosquinha derruba teoria aceita há mais de 150 anos na matemática

Pop

Final do BBB 26 supera BBB edição anterior em audiência

Esporte

Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?

Mundo

Por que o maior projeto de mineração da história da Argentina está suspenso