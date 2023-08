Jogos de hoje, domingo, 6; onde assistir e horários

Segundo dia das oitavas da Copa do Mundo Feminina, rodada do Brasileirão e Supercopa da Inglaterra são os destaques do futebol deste domingo.

Pela Copa Feminina, o poderoso Estados Unidos encara a Suécia, iniciando a sua caminhada ao penta-campeonato mundial.

Na Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra irá movimentar o país. Em campo, o multicampeão da temporada passada, o Manchester City, enfrenta o Arsenal, vice campeão inglês.

No Brasileirão Série A, o São Paulo encara o Atlético MG no Morumbi. A equipe paulista não vence a quatro jogos, e somou três derrotas nesses confrontos. No Rio, o Vasco encara o Grêmio, mirando se reabilitar na competição. O Cruz Maltino é lanterna do Brasileirão.

Destaque também para o líder Botafogo que encara o Cruzeiro em Minas Gerais.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horário

Copa do Mundo feminina

06h - Suécia x Estados Unidos - SporTV e CazéTV (Youtube)

Brasileirão Série A

16h - São Paulo x Atlético-MG - Globo e Premiere

- Globo e Premiere 16h - Vasco x Grêmio - Globo e Premiere

18h30 - Bahia x América-MG - Premiere

18h30 - Coritiba x RB Bragantino - Premiere

18h30 - Cruzeiro x Botafogo - SporTV e Premiere

20h - Cuiabá x Flamengo - Premiere

Brasileiro Série B

15h30 - Ponte Preta x Chapecoense - Band e Premiere

16h - Ceará x ABC - Band e Premiere

Brasileiro Série C

11h - Figueirense x América-RN - DAZN e Nosso Futebol

16h - Náutico x CSA - DAZN e Nosso Futebol

Supercopa da Inglaterra

12h - Arsenal x Manchester City - ESPN e Star+

Amistoso de clubes

12h - Borussia Dortmund x Ajax

Onde assistir o jogo do Vasco hoje?

O jogo Vasco x Grêmio terá transmissão exclusiva no TV Globo e Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Botafogo?

O jogo Cruzeiro x Botafogo terá transmissão da SporTV e Premiere.

Onde irá passar o jogo São Paulo x Atlético MG?

São Paulo x Atlético-MG irá passar na TV Globo e Premiere.

Em que lugar irá transmitir Arsenal e Manchester City?

A partida entre Arsenal x Manchester City terá transmissão do ESPN e Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Vasco x Grêmio - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Band

15h30 - Ponte Preta x Chapecoense - Brasileirão Série B

16h - Ceará x ABC - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

12h - Arsenal x Manchester City - Supercopa da Inglaterra

SporTV

06h - Suécia x Estados Unidos - SporTV e CazéTV (Youtube)

18h30 - Cruzeiro x Botafogo - SporTV e Premiere

Premiere

16h - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Vasco x Grêmio - Brasileirão Série A

18h30 - Bahia x América-MG - Brasileirão Série A

18h30 - Coritiba x RB Bragantino - Brasileirão Série A

18h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A

20h - Cuiabá x Flamengo - Brasileirão Série A

15h30 - Ponte Preta x Chapecoense - Brasileirão Série B

16h - Ceará x ABC - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

12h - Arsenal x Manchester City - Supercopa da Inglaterra

DAZN

11h - Figueirense x América-RN - Brasileirão Série C

16h - Náutico x CSA - Brasileirão Série C

Cazé TV