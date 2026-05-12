Brandon Clarke, astro do Memphis Grizzlies, da NBA, morre aos 29 anos

Ala do Memphis Grizzlies, Brandon Clarke morreu nesta terça-feira, aos 29 anos. A informação foi confirmada por sua agência, a Priority Sports.

De acordo com uma reportagem da emissora NBC4 Los Angeles, paramédicos do Departamento de Bombeiros de Los Angeles atenderam a uma ocorrência em uma residência no Vale de San Fernando, onde encontraram Clarke. O jogador foi declarado morto já no local.

Ainda segundo o relatório, objetos relacionados ao uso de drogas foram encontrados na residência, e a investigação está concentrada na possibilidade de uma overdose.

Clarke na NBA

Brandon Clarke foi selecionado pelo Memphis Grizzlies com a 21ª escolha do Draft da NBA de 2019 e atuou por todas as sete temporadas de sua carreira na franquia. Ao lado de Ja Morant, ele era o jogador há mais tempo no elenco da equipe.

Na temporada 2025–26, Clarke disputou apenas duas partidas. Ele perdeu o início do campeonato enquanto se recuperava de uma lesão no joelho e, posteriormente, uma contusão na panturrilha em dezembro o afastou do restante da temporada.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke: “We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

Em comunicado oficial, o Memphis Grizzlies lamentou a morte do atleta. “Estamos profundamente abalados pela trágica perda de Brandon Clarke. Brandon foi um companheiro de equipe excepcional e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis jamais será esquecido. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos neste momento difícil”, afirmou a franquia.

O comissário da NBA, Adam Silver, também divulgou uma nota. “Estamos devastados ao saber do falecimento de Brandon Clarke. Como um dos jogadores mais longevos dos Grizzlies, Brandon era um companheiro querido e um líder que jogava com enorme paixão e determinação. Nossos pensamentos e solidariedade estão com a família, os amigos de Brandon e com a organização do Memphis Grizzlies”, declarou.

Clarke havia sido preso no condado de Cross, no estado do Arkansas, em 1º de abril. Ele foi acusado de tráfico de substância controlada, posse de substância controlada, fuga em veículo acima do limite de velocidade e ultrapassagem irregular, sendo liberado sob fiança no dia seguinte.