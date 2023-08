Onde assistir o jogo São Paulo x Atlético MG hoje, domingo, 6, pelo Brasileirão; veja horário

São Paulo e Atlético MG se enfrentam neste domingo, 6, às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série A

Após empate com o Bahia na última rodada do Brasileirão, o São Paulo busca retomar o caminho das vitórias. A equipe está na sétima colocação e não vence a quatro jogos.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve ir com o time completo. O meia atacante Lucas Moura, que retornou recentemente ao clube, deve ir pro banco de reservas.

Já o Atlético MG busca afastar a má fase na temporada. Após derrota para o Palmeiras no meio de semana pela Libertadores, o Galo agora busca se reabilitar diante do São Paulo. A equipe está na 13ª colocação e não vence a 10 jogos.

James Rodrigues joga hoje?

Não, o jogador ainda se recupera de problemas físicos e não estreia esse fim de semana.

Lucas joga hoje?

Sim, o atacante deve ser relacionado no banco de reservas.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Atlético MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre São Paulo x Atlético MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo x Atlético MG online?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, pela plataforma Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?

10/08 - São Paulo x San Lorenzo - Copa Sul-Americana

Qual é o próximo jogo do Atlético MG ?

09/08 - Palmeiras x Atlético MG - Libertadores

